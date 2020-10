Phát An Gia “nối” Alibaba bán dự án “ma“: Án nào cho TGĐ Cường?

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia "nối" Alibaba bán dự án "ma" rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người. Dư luận băn khoăn, án nào sẽ chờ Tổng Giám đốc Hoàng Mạnh Cường?

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia, trụ sở tại phường Long Trường, quận 9).

Trước đó, ông Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, ngụ quận 9) làm tổng giám đốc công ty nói trên đã bị hàng chục khách hàng tố cáo “vẽ” ra dự án, tự phân lô rao bán, ký hợp đồng đặt cọc bán cho nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.