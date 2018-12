PGĐ Điện lực Thái Bình vắng mặt tại địa phương nghi do nợ nần?

Ngày 7/12, thông tin từ một cán bộ phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đang làm rõ thông tin Phó giám đốc công ty Điện lực Thái Bình đã vắng mặt tại địa phương, nghi do nợ tiền của nhiều người.



Thời gian gần đây, thường xuyên có hàng chục người kéo đến số nhà L7/22 khu đô thị 5 (tổ 30, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) – được cho là nhà riêng của ông Trần Quốc T. – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình để đòi nợ.

Nhiều người chờ chực để đòi nợ xác nhận cho ông này vay ít thì vài trăm triệu đồng, nhiều thì lên tới hàng tỷ đồng. Số tiền do họ làm ăn tích cóp được, vay mượn của bạn bè người thân và có cả đi vay ngân hàng.

Trụ sở Công ty điện lực Thái Bình. Trong số các nạn nhân, có cả những cán bộ nhân viên công ty điện lực từ "chủ nợ" của ông này bỗng dưng trở thành "con nợ" khi vay cả của bên ngoài cho "sếp" khiến gia đình rơi vào cảnh khốn đốn.

Anh Nguyễn Văn T. (trú tại phố Lý Bôn, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình), công tác tại Công ty Điện lực Thái Bình cho biết, do là nhân viên dưới quyền của ông T. nên đã được ông T. nhờ đến chỗ người quen ký nhận hộ tiền anh đã thực hiện theo mà không suy nghĩ gì.

“Giờ ông T. cùng vợ con đã bỏ trốn khỏi địa phương. Số tiền tôi ký nhận mấy trăm triệu đồng, ngày nào cũng có người đến đòi ráo riết khiến gia đình tôi mất ăn mất ngủ”, anh T. cho biết.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Cao Thị Minh Toàn - Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết, khi nghe thông tin có hàng chục người dân tụ tập trước nhà ông T. để đòi nợ, nguy cơ mất an ninh trật tự, đích thân trung tá Toàn cùng một số cán bộ chiến sĩ đã xuống tận nơi nắm bắt tình hình.

“Qua tìm hiểu, ông Trần Quốc T. có vay nợ của nhiều cá nhân số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên những người này không có đơn gửi công an phường nên Công an phường Trần Hưng Đạo đã báo cáo lên lãnh đạo Công an TP. Thái Bình để giải quyết theo thẩm quyền”, Trung tá Cao Thị Minh Toàn cho biết.

Trước đó, theo người dân địa phương, trước khi bỏ trốn khỏi địa phương ông Trần Quốc T. vẫn đương chức Phó Giám đốc Cty Điện lực tỉnh Thái Bình. Vợ ông T. là giáo viên tại một trường THCS trên địa bàn thành phố. Hai vợ chồng ông Tuấn có hai con gái. Tất cả hiện đều không có mặt tại nơi cư trú.

Một nguồn tin cho biết, ngay cả căn hộ gia đình ông T. sinh sống trước đó đã sang tên cho một người quê huyện Đông Hưng - người cũng cho ông T. vay tiền.

PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên…