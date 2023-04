PCI “tụt hạng”, Hải Dương thẳng thắn chỉ nguyên nhân, tìm giải pháp

Theo kết quả công bố của VCCI, năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương đạt 65,22 điểm, giảm 2,43 điểm so với năm 2021. Xếp hạng PCI của Hải Dương đứng thứ 32 trong cả nước (giảm 19 bậc) so với năm 2021. So với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng, xếp hạng của Hải Dương đứng thứ 9/11 tỉnh, giảm 4 bậc so với năm 2021.



Ngày 21/4, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, nhằm làm rõ kết quả trong triển khai thực hiện, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ để nâng cao chỉ số PCI năm 2023 của tỉnh này.

Quang cảnh Hội nghị.

Thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc "tụt hạng" PCI

Đánh giá của UBND tỉnh Hải Dương, trong 10 chỉ số thành phần của PCI, có 1 chỉ số tăng điểm, 9 chỉ số giảm điểm so với năm 2021. Chỉ số tăng điểm là Gia nhập thị trường. Các chỉ số giảm điểm xếp theo thứ tự từ 2,97 điểm đến 0,02 điểm gồm: cạnh tranh bình đẳng; tính năng động của chính quyền; đào tạo lao động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; tính minh bạch; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự và tiếp cận đất đai.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, trong đó nhận định nhiều nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc giảm thứ hạng PCI của tỉnh Hải Dương. Cụ thể, tỉnh chưa nhận diện, xác định được các nội dung công việc có tính đột phá, có tính lan tỏa nhằm tạo chuyển biến rõ nét môi trường đầu tư kinh doanh. Còn thiếu đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, có kinh nghiệm hiểu biết về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh; có năng lực tham mưu tốt.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở cấp sở, ngành, địa phương, một số việc còn chậm, bị động, thiếu quyết liệt; chưa gắn được trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết, triết lý của PCI là tăng chất lượng thực thi của bộ máy. Hiện nay cả nước có 55 tỉnh đã thực hiện đánh giá PCI của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, điều này tạo nên lực đẩy cho việc nâng cao chất lượng hoạt động từ cơ sở.

Theo ông Tuấn, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thu hút đầu tư có hiệu quả, tỉnh Hải Dương cần xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai.

Trong đó, nâng cao chất lượng thực thi của bộ máy điều hành từ tỉnh đến các sở, ngành, địa phương. Đối với lĩnh vực cải cách hành chính, bên cạnh việc phát huy kết quả quan trọng trong cải cách, đơn giản hóa nhóm thủ tục đầu vào, tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhóm thủ tục hành chính phía sau. Tỉnh cần đổi mới các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu.

Then chốt phải có sự chuyển biến tích cực từ “con người”



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu các lãnh đạo các sở, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cần thẳng thắn, khách quan để nhìn nhận những hạn chế, yếu kém và quyết tâm thay đổi để khắc phục.

“Then chốt là phải có sự chuyển biến tích cực từ yếu tố quan trọng nhất là “con người” và khâu tổ chức thực hiện với phương châm "Cấp ủy, chính quyền phục vụ nhân dân và đồng hành với doanh nghiệp", ông Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu, các sở, ngành địa phương cần rà soát, ban hành và tuân thủ quy chế làm việc. Chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, trách nhiệm của cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cơ sở; nhất là trong các ngành, lĩnh vực trực tiếp cung cấp thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng cố tình gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; phát huy tinh thần “nhà nước đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”.

UBND tỉnh cần khẩn trương xây dựng, phối hợp với đơn vị tư vấn độc lập để triển khai thực hiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DCCI) nhằm đánh giá khách quan, công khai, minh bạch năng lực điều hành kinh tế, chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương cũng phải công khai, minh bạch, cung cấp kịp thời trình tự, thủ tục hành chính, quy hoạch đất đai, quy hoạch vùng huyện tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp; hiện đại hóa các thủ tục hành chính qua chính quyền điện tử.

Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, cạnh tranh công bằng, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, đặc biệt là đất đai, lao động giữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin và hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, nhất là các quy định mới liên quan đến các cơ chế, chính sách, ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh theo danh mục dự án trọng điểm được UBND tỉnh phê duyệt, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, UBND tỉnh luôn xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sẽ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngay sau hội nghị này, UBND tỉnh sẽ tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó phân công rõ nhiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu cụ thể.

Tập trung hướng tới việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm huy động và phát huy tối đa nguồn lực đầu tư tư nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu mà Nghị quyết số 08 ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là một trong số 20 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); là một trong số 5 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất về chỉ số PCI khu vực vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hải Dương cần sớm ban hành bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Trung Kiên đề xuất tỉnh Hải Dương cần sớm ban hành bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) để nâng cao chỉ số PCI. DDCI sẽ là cơ sở để đánh giá khách quan việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh của các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các sở, ngành cần chủ động tham mưu tỉnh ban hành các nghị quyết, chính sách nhằm hỗ trợ, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp Giám đốc Sở TN&MT Hải Dương Hoàng Văn Thực nhận định, ngoài nguyên nhân chủ quan do thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chậm, phối hợp giải quyết công việc hạn chế, ứng dụng công nghệ thông tin chưa kịp thời, cập nhật kiến thức pháp luật đất đai chưa đáp ứng yêu cầu thì còn chịu tác động bởi các nguyên nhân khách quan. Đó là hệ thống chính sách pháp luật về đất đai chưa hoàn thiện, thủ tục hành chính của dự án thuê đất liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 1 cấp mới được thành lập nên khối lượng công việc dồn về sở rất lớn… Ông Thực khẳng định: “ Sở sẽ xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc cố tình vi phạm trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sở sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai”. Rà soát kết quả các chỉ số thành phần PCI Ông Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cam kết: “Ngay sau hội nghị, Sở sẽ khẩn trương rà soát kết quả các chỉ số thành phần PCI để xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, quyết tâm nâng cao điểm, nhất là các chỉ số có trọng số lớn bền vững. Quyết liệt tham mưu tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là các dự án giao thông kết nối vùng hỗ trợ trực tiếp cho việc thu hút các dự án đầu tư, kinh doanh”.

