Ông trùm “điều đào” tra tấn thiếu nữ phải chịu mức án nào?

Vụ việc một thiếu nữ 17 tuổi trốn nhà đi làm thêm đã bị đưa vào “động quỷ” ép tiếp khách sau đó bị ông trùm "điều đào" tra tấn dã man tại Đắk Lắk đang gây phẫn nộ dư luận.



Theo đó, gia đình nạn nhân N.T.N.Q (17 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột) vừa có đơn trình báo đến Công an huyện Ea H’leo tố cáo việc bị đối tượng Nguyễn Huy Thái (SN 1995; ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) tra tấn đánh đập khi làm việc cho đối tượng này.

Nạn nhân Q. cho biết, cuối năm 2018 vừa qua, Q. theo một người bạn trốn xuống Ea H’leo làm việc và được đưa vào chỗ làm việc của Thái ở xã Đliê Yang cùng nhiều cô gái khác, độ tuổi từ 15-22. Ngày ngày, Q. cùng các cô gái được Thái đưa đến các quán karaoke trên địa bàn làm nhiệm vụ rót bia, bấm bài hát và ngồi với khách. Quá trình làm tại các quán karaoke thì bị khách sàm sỡ nên Q. bỏ ra ngoài. Mỗi lần như vậy, khi về nhà Thái ra tay đánh đập, dạy dỗ.

Ông trùm "điều đào" Nguyễn Huy Thái. Ảnh: NLĐ.

Đáng chú ý, sáng 13/1, em Nguyễn Thị Như Q. bị Thái nghi ngờ lấy trộm 4 điện thoại của các nữ tiếp viên quán karaoke ở chung nhà trọ. Khoảng 12h cùng ngày, Thái dùng còng số 8 còng tay rồi đánh đập dã man Q. Việc tra tấn, đánh đập này diễn ra đến tận 5h ngày 14/1. Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận mình là ông trùm chuyên tổ chức "điều đào" cho các quán karaoke ở huyện Ea H’leo và Gia Lai, đồng thời thừa nhận một số hành vi tra tấn em Q.

Liên quan sự việc trên, trao đổi với báo chí, đại diện Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi có kết quả giám định thương tích nạn nhân, cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố Nguyễn Huy Thái (SN 1995; ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Phạm Tấn Cường (SN 1995, trú tại thị trấn Ea Đrăng) xem có hành vi đồng phạm gây thương tích hay không khi Cường cũng tham gia tát nạn nhân Q.

Trao đổi với báo chí, luật sư Dương Lê Sơn - Văn phòng Luật sư Lê Sơn - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) – người tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp miễn phí cho thiếu nữ Q. cho biết, hành vi của Nguyễn Huy Thái và Phạm Tấn Cường có đủ dấu hiệu về các tội danh Cố ý gây thương tích (điều 134 Bộ Luật Hình sự - BLHS); bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (điều 157 BLHS) và dấu hiệu phạm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (điều 147 BLHS), do vậy luật sư đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng thêm hành vi này.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, qua nghiên cứu thông tin báo chí phản ánh cho thấy hành vi của Nguyễn Huy Thái và Phạm Tấn Cường là rất nguy hiểm cho xã hội.

Các đối tượng sử dụng hung khí như dao, chìa khóa, mũ bảo hiểm để đánh đập Q. một cách tàn bạo, dẫn đến việc em bị đa chấn thương khắp cơ thể, đặc biệt vùng đầu, vùng mặt, vùng ngực. Hành vi của các đối tượng diễn ra nhiều lần, nhiều ngày, do nhiều đối tượng cùng thực hiện. Đồng thời, các đối tượng còn sử dụng còng số 8 để còng Q., không cho em có cơ hội trốn chạy hoặc báo tin cho công an, cho người khác…

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, đối chiếu với quy định của pháp luật, nhận thấy hành vi của các đối tượng có đủ dấu hiệu về các tội danh: Cố ý gây thương tích; bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Luât sư Bình phân tích, đối với tội cố ý gây thương tích thì sau khi có kết quả giám định thì tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể tương ứng với khung hình phạt nào.

Cụ thể, theo quy định tại điều Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm; i) Có tính chất côn đồ. Nếu các đối tượng nêu trên đã từng phạm tội 02 lần trở lên thì có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm.

Đối với hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật , theo quy định tại điều 157 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì đối với tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Ngoài ra, Luật sư Bình cho biết, những đối tượng này còn sử dụng các em chưa thành niên, có những em chỉ mới 14-15 tuổi, để bóc lột sức lao động và chiếm đoạt tiền trên sức lao động của các em là vi phạm pháp luật một cách rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý, sự phát triển toàn diện và làm suy thoái đạo đức đối với các em.

Do đó, các đối tượng còn có dấu hiệu phạm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Hành vi phạm tội là có tổ chức, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, nhiều lần, nhiều ngày trong khoảng thời gian dài.

Vì thế, cần kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng thêm hành vi này được quy định tại Điều 147 tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo đó đối với hành vi có tổ chức, đối với 2 người trở lên, có mục đích thương mại thì bị phạt tù 3 năm đến 7 năm.

Luật sư Bình cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo cần xem xét và nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng này về những hành vi đã phân tích nêu trên.