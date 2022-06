Ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long bị khởi tố: Khi lương tri, đạo đức bị xóa mờ!

Mới đây, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố bị can, bắt giam ông Chu Ngọc Anh – nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), ông Nguyễn Thanh Long - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế do có những sai phạm liên quan đến vụ án Việt Á không khiến dư luận bất ngờ.



Tuy nhiên đại đa số nhân dân đều cảm thấy hụt hẫng khi niềm tin bị đánh mất bởi những cán bộ cấp cao như trên. Đau xót khi nhiều cán bộ kể cả cấp Ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật, cách chức, khai trừ Đảng, vướng vòng lao lý khi vì cám dỗ, vật chất mà đánh mất lương tri, phẩm giá của chính mình, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long.

Đại dịch COVID-19 kéo dài hơn 2 năm qua, gây ra biết bao đau thương mất mát khi hơn 10 triệu người nhiễm, trong số đó có đến hơn 40 nghìn người tử vong, nhiều trẻ em rơi vào cảnh mồ côi, thiệt hại về kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến đời sống không có gì đo đếm được.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, niềm tin để vượt qua dịch bệnh được người dân kỳ vọng rất lớn vào ngành y tế và các Bộ ngành chức năng liên quan. Đáp lại niềm tin đó là hàng vạn chuyên gia, cán bộ y tế, bác sĩ, sinh viên các trường Y đã căng mình chống dịch. Họ đã phải chịu đựng gian khó khi khoác trên mình tấm áo bảo hộ giữa trời nắng như đổ lửa, nguy cơ lây nhiễm cao trong tâm dịch. Thậm chí, có người vì tình nguyện chống dịch đã mãi mãi không trở về nhà. Tất cả sự hi sinh đó khó có con chữ nào miêu tả hết nhưng họ đã lấy được niềm tin, sự yêu quý từ nhân dân.

Tuy nhiên, cũng có không ít cán bộ, thậm chí quan chức cao cấp ngành y bắt tay một số đối tượng trục lợi trên sự khốn khó, đau thương mất mát của nhân dân, trong đó vụ Việt Á là ví dụ điển hình nhất khi đến nay có hơn 60 người bị khởi tố, trong đó có cả lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ KH&CN, nhiều giám đốc CDC còn bị khởi tố tội nhận hối lộ…Tổng số tiền Việt Á chi đưa hối lộ lên đến 800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 5/1, ông Nguyễn Thanh Long phát biểu rằng: “Những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi đã xói mòn lòng tin đối với ngành. Những vi phạm, sai sót xảy ra vừa qua rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh nhưng không làm mờ những nỗ lực đóng góp, cống hiến đêm ngày cũng như sự hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong cuộc chiến đối với dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua và cả trong thời gian tới đây”.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra Bộ Công an mới đây kết luận: “Ông Nguyễn Thanh Long đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương Kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước”.

Ông Chu Ngọc Anh - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước; ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận: Ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế.

Những hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức mà còn là minh chứng lương tri và phẩm giá của cán bộ bị xóa nhòa bởi cám dỗ, vật chất, nói không đi đôi với làm, gây mất niềm tin của người dân vào công tác cán bộ, vào ngành y tế, khoa học và công nghệ.

Với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, Bộ KH&CN lẽ ra ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh phải đề cao trách nhiệm nêu gương và sự trong sạch, liêm khiết. Tuy nhiên vì động cơ cá nhân, những hành vi các cán bộ này gây ra lại khiến nhân dân thất vọng, gây bức xúc trong xã hội và ngay cả cán bộ trong ngành.

Tới đây, các cán bộ trên không chỉ phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật do hành vi đã gây ra mà còn phải trả giá bằng lương tâm trong suốt quãng đời còn lại. Không biết thời điểm này khi đã bị khởi tố bắt giam, ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc có thấm thía lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026: "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.

Vụ việc trên một lần nữa cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khi có cả một số cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam, củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đồng thời khẳng định quyết tâm mạnh mẽ “ không ngừng”, “không nghỉ”, không vì chống dịch mà “chùng xuống” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Những kết quả đó đã để lại dấu ấn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận, qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

