Ông bố tật nguyền nhặt ve chai rao bán nhà cho con học đại học

Đạt 25 điểm khối C, em Trần Văn Tiến vừa trở thành tân sinh viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Thế nhưng giấc mơ giảng đường đối với nam sinh này còn dang dở, xa vời khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Vượt lên khó khăn

Đó là hoàn cảnh của em Trần Văn Tiến (SN 2001, học sinh trường THPT Lê Qúy Đôn), trú tại thôn Tân Hương, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Sinh ra trong một gia đình bần nông, bố bị dị tật bẩm sinh sức khỏe yếu, công việc hằng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống. Gánh nặng mưu sinh cuộc sống của cả gia đình đè nặng lên vai người mẹ gầy gò bệnh tật với cọng rau, ngọn sắn quanh vườn để nuôi ba người con ăn học.

Em Tiến say sưa bên góc học tập của mình.

Thủa nhỏ Tiến trầm lặng, ít nói. Gia cảnh khó khăn, lại tự ti với ngoại hình của bản thân, việc đến lớp đối với Tiến là khoảng thời gian “cực hình” khi bạn bè chê bai, dị nghị chỉ vì nhà nghèo. Hình ảnh người bố đội nắng, mưa với đôi chân trần bước đi không vững qua từng ngõ ngách để thu gom những chai nhựa, sắt vụn về bán in hằn vào tâm trí cậu bé. Mỗi lần nhìn bố vác từng đống sắt vụn về nhà phân chia, Tiến lại không cầm được nước mắt, Tiến muốn đi kiếm tiền đỡ đần bố mẹ.

Mỗi kỳ nghỉ hè, bạn bè cùng trang lứa thỏa chí vui chơi, Tiến lùi lũi với chiếc xe đạp lạch cạch ra TP Hà Tĩnh tìm việc làm thuê để kiếm tiền trang trải cho việc học. Từ cấp 1 đến cấp 3, Tiến đều đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Trong kỳ thi THPT Quốc gia, em đạt 25 điểm khối C (Sử 9, Địa 9, Văn 7).

Với đam mê trở thành một Luật sư, Tiến đăng ký vào trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội….Tiến đăng ký thi đại học để khẳng định bản thân với mọi người. Chưa bao giờ Tiến dám nghĩ theo hết con đường học hành vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Ông Xin đang rao bán ngôi nhà mà cả gia đình đang sống cho con trai học đại học.

Chia sẻ về việc học, Tiến cho biết, em ít học thêm, chủ yếu tự học ở nhà. Mỗi ngày dành 4 tiếng học cho buổi tối, còn sáng sớm dậy đọc thuộc lòng. Với tổng số điểm 25 Tiến không quá bất ngờ mà còn chút tiếc nuối khi môn Văn chỉ được 7 điểm. “Em thường xuyên phân chia buổi học ra cho hợp lý. Như môn Sử, các mốc thời gian em ghi ra giấy rồi dán ở tưởng để học cho dễ nhớ, còn môn Văn em rất tiếc, không nghĩ mình chỉ đạt được 7 điểm”, Tiến cho biết.

Cha tật nguyền rao bán nhà cho con học

Mấy ngày nay, ở thôn Tân Hương, xã Thạch Vĩnh truyền tai nhau câu chuyện về ông Nguyễn Văn Xin (SN 1975, bố em Nguyễn Văn Tiến) đang rao bán căn nhà cho con trai theo học đại học. Nhiều người bàn ông nghĩ lại tìm cách khác hợp lý hơn người cha tật nguyền mong sao con có tiền nhập học cùng bạn bè. Ngồi buồn rầu trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ông Xin vừa vui vừa tủi cho biết, đã rao bán nhà nhưng chưa thấy người mua.

Ông Xin thường ngày làm thu mua ve chai để kiếm tiền cho con ăn học.

Trong mấy ngày nhận được tin con đậu đại học, không đêm nào ông ngủ yên giấc bởi bao nhiêu nỗi lo đang đè nặng. “Chuẩn bị con nhập học không biết tiền lấy đâu ra. Toan tính mấy ngày trời không có hướng nào thuận nên quyết định bán căn nhà và khu đất này cho con học. Tiến nói nghỉ học đi làm kiếm tiền cho hai em học, nhưng tôi không cho, vì học là cả ước mơ, tương lai của con ở đó”, ông Xin chia sẻ.

Ông Xin cho biết, ông bị dị tật do di chứng chất độc da cam do bố ông để lại. Trước đây bố mẹ ông tham gia dân công hỏa tuyến, sinh được 8 người con nhưng nay chỉ còn 2 người còn sống. Trong đó chị gái Nguyễn Thị Ả (SN 1957) cũng bị bại não và đang được chăm sóc tại trung tâm dành cho người khuyết tật ở Nghệ An.

Em Tiến cùng người bố của mình vui mừng khi nhận được tin đậu trường ĐH Quốc gia Hà Nội.

Khi hỏi đến việc bán nhà, gia đình 5 người sẽ sống ở đâu, ông Xin cho biết sẽ chuyển về căn nhà tình nghĩa của mẹ ông để lại. Trước đây, hai vợ chồng không có gì ngoài túp lều cha mẹ dựng ở cuối thôn. Sau nhiều năm tích góp, vay mượn xây tạm được căn nhà cấp 4 giờ bán đi cũng đau lòng lắm. “Nhiều người chê tôi dại khi đầu tư cho con học , nhưng tôi nghĩ đã sinh con ra, phải cho con được học hành đàng hoàng, cho con được thực hiện được ước mơ”, ông Xin nói.

Cô Nguyễn Thị Liên, giáo viên chủ nhiệm em Tiến (lớp 12N, trường THPT Lê Qúy Đôn) cho biết, Tiến là một học sinh có nghị lực vươn lên khó khăn. Tiến chăm chỉ, ngoan ngoãn học giỏi và được sự tin yêu của bạn bè. Trong lớp Tiến học được tất cả các môn, nhưng em thiên về môn Địa và Sử. “Tiến là cậu bé có nghị lực, luôn sống tích cực và hướng đến những điều tốt đẹp. Trước khi thông báo được 25 điểm, tôi cũng khá bất ngờ với con số này, nhưng cũng khá tiếc cho em ở môn Văn”, cô Liên nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Nghệ, Chủ tịch UBND xã Thạch Vĩnh cho biết, gia đình em Tiến có hoàn cảnh khó khăn, Tiến là cậu bé ngoan, luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bố bị dị tật bẩm sinh, làm nghề thu mua và nhặt ve chai về bán, còn mẹ ốm yếu, bệnh tật triền miên quanh quẩn với ruộng vườn.

“Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ chồng đều chăm chỉ làm việc nên kinh tế có phần đỡ hơn trước. Sau Tiến còn hai em nhỏ cũng đang ở tuổi ăn học, nếu cùng lúc cho 3 cháu học sẽ rất khó khăn cho gia đình vì mọi gánh nặng đều nặng lên người vợ”, ông Nghệ cho biết.