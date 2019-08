Cha đang nguy kịch, con bị kẻ giả danh nhân viên ngân hàng lừa tiền

Công an đang điều tra kẻ giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng một gia đình nghèo ở Hà Tĩnh.

Ngày 25/8, trả lời VTC News, ông Đặng Thanh Bình, Trưởng Công an xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt của một người dân hơn 30 triệu đồng.

Theo ông Bình, ngày 24/8, anh Nguyễn Chỉ Tiến (SN 2000, trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị kẻ gian lừa đảo, rút mất hơn 30 triệu đồng trong tài khoản.

Đây là số tiền được tích góp, cùng sự giúp đỡ của người thân và các nhà hảo tâm hỗ trợ anh Tiến có thêm chi phí chữa bệnh cho bố đang bị bệnh nặng.

Ông Nguyễn Chỉ Lân, bố ruột anh Tiến bị hôn mê đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Cụ thể, trước đó ít ngày anh Tiến nhận được một cuộc điện thoại của người lạ với nội dung có người muốn gửi một số tiền để giúp đỡ gia đình. Người này yêu cầu anh tiến đọc 8 số cuối trên thẻ ATM đang sử dụng, cung cấp mã số OTP và một số thông tin về tài khoản để hoàn tất thủ tục chuyển tiền. Do không am hiểu công nghệ và tin tưởng nên anh Tiến làm theo thì sau đó nhận được tin nhắn từ điện thoại báo bị trừ mất hơn 30 triệu đồng trong tài khoản. Cả gia đình anh Tiến sống trong căn nhà tồi tàn xuống cấp. Anh Tiến kể lại, khoảng 10h22 ngày 24/8, một người đàn ông gọi cho anh từ số điện thoại 0826194399, giới thiệu là nhân viên của Ngân hàng Sacombank nói là tài khoản đang có một giao dịch bị treo, cần mã OTP để xử lý.



Vì tin tưởng nên anh Tiến cung cấp đầy đủ thông tin, ít phút sau tài khoản của anh bị rút mất 30,555 triệu đồng.

Được biết, gia đình Tiến thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố là Nguyễn Chỉ Lân (45 tuổi), bị khuyết tật, thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, không có khả năng lao động, lại mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Mẹ anh là Nguyễn Thị Kỷ (50 tuổi), bị mù lòa, sức khỏe yếu. Cuộc sống của gia đình dựa vào 2 sào ruộng và số tiền 405.000 đồng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Ngày 24/8, gia đình viết đơn trình báo lên cơ quan Công an huyện Can Lộc và vụ việc đang được công an điều tra.