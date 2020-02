Ô tô kéo lê xe máy, 2 cô giáo tử vong: Tài xế là ai?

Liên quan tới vụ ô tô kéo lê xe máy, 2 cô giáo tử vong, ngày 15/2, ông Ngô Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết chị Lê Thị Hải T. (32 tuổi, người địa phương) đã tử vong sau hơn 3 ngày điều trị tại bệnh viện. Chị T. được xác định là nạn nhân thứ hai tử vong trong vụ xe máy bị ôtô con kéo lê 300 mét trên quốc lộ 1 ngày 11/2.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/2, chị Nguyễn T.H. (36 tuổi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi xe máy BKS 38K1-232.93 chở theo cô Lê Thị Hải T. lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ Nam ra Bắc.

Tuy nhiên, khi đi đến đoạn qua xã Kỳ Đồng thì bị ô tô con (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều tông trúng. Sau khi gây tai nạn, ô tô kéo lê xe máy khoảng 300m rồi mới dừng lại.

Phần đầu ô tô bị biến dạng, nạn nhân bị văng sang bên phải đường. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến chị H. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương nặng.

Được biết, cả hai nạn nhân đều là giáo viên của Trường mầm non Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang xác định chủ xe và truy tìm danh tính người cầm lái gây tai nạn.

Nếu xác định được tài xế thì hành vi và hậu quả do người này gây ra có thể sẽ bị xử phạt thế nào? Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hiện trường của vụ án: vẽ sơ đồ hiện trường, thu thập các dấu vết để xác định vị trí tai nạn, hướng di chuyển của hai phương tiện và khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện để xác định chiếc xe ô tô có đi đúng tốc độ hay không, đúng phần đường hay không, người lái xe có chú ý quan sát hay không, việc tông trúng vào xe máy do cô giáo mầm non điều khiển là lỗi kĩ thuật hay lỗi cá nhân.