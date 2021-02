Ô tô đỗ đầy vỉa hè, lòng đường: "Trách nhiệm CA phường Mễ Trì ở đâu?"

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), từ nhiều năm nay tuyến đường Lương Thế Vinh đoạn từ điểm giao với đường Hồ Mễ Trì đi ra hướng cầu vượt đường Cương Kiên tồn tại tình trạng hàng trăm xe ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ô tô xếp thành hàng dài 2 bên đường. Đặc biệt, phía bên đường giáp ranh khu đô thị VOV Mễ Trì, tình trạng hàng dài xe ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè tồn tại đã lâu khiến người dân bức xúc. Chị Trần Kim Dung (cư dân khu VOV Mễ Trì) bức xúc: "Buổi sáng đi làm, xe cộ đỗ kín vỉa hè, lấn chiếm cả lòng đường, thậm chí lúc cao điểm dưới lòng đường 2 làn xe đỗ song song nhau khiến người tham gia giao thông phải đi lấn sang làn ngược chiều (đường không có dải phân cách cứng) tiềm ẩn nguy hiểm, nguy cơ tai nạn cao". Ghi nhận của PV, phản ánh của người dân là đúng. Thực tế ghi nhận cho thấy có rất nhiều xe đỗ trên vỉa hè, lòng đường. Một tài xế taxi thường xuyên đỗ xe ở khu vực này cho biết, rất nhiều người ra khu vực này để đỗ xe bởi vì nơi đây không bị mất phí gửi xe. 2 bên đường kín xe dừng đỗ, nhiều xe là của cư dân của các khu chung cư gần đó và 1 lượng lớn tài xế taxi dừng đỗ. Mặc dù có biển cấm đỗ xe nhưng nhiều xe ô tô vẫn ngang nhiên đỗ. Nguy hiểm hơn, trong hình là điểm giao cắt giữa đường Lương Thế Vinh và đường nội khu đô thị VOV Mễ Trì, việc các ô tô đỗ ngay khúc cua làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Vỉa hè bị chiếm dụng thành nơi đỗ xe trái phép. Thậm chí nhiều xe ngang nhiên đỗ ngay giữa đường. Hàng loạt xe ô tô chiếm dụng vỉa hè để đỗ. Theo anh Vũ Văn Tùng (khu VOV Mễ Trì): "Tình trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý. Thi thoảng cũng có thấy bóng dáng công an nhưng không hiểu sao "bãi" đỗ xe này không bị dẹp bỏ. Tình trạng này diễn ra kéo dài khiến dân bức xúc, trách nhiệm công an phường, Chính quyền và cơ quan chức năng ở đâu?" Trao đổi với PV, Trưởng Công an phường Mễ Trì - Nguyễn Quang Chung nói: "Về vấn đề này anh biết rồi, anh đang có đề xuất UBND phường Mễ Trì...". Khi hỏi thêm về trách nhiệm và công tác xử lý, ông Chung từ chối trả lời qua điện thoại và sẽ trả lời trực tiếp. PV sẽ tiếp tục thông tin. >>> Xem thêm video: Đỗ xe lộn xộn, trái phép tại khu đô thị Green Stars. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), từ nhiều năm nay tuyến đường Lương Thế Vinh đoạn từ điểm giao với đường Hồ Mễ Trì đi ra hướng cầu vượt đường Cương Kiên tồn tại tình trạng hàng trăm xe ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ô tô xếp thành hàng dài 2 bên đường. Đặc biệt, phía bên đường giáp ranh khu đô thị VOV Mễ Trì, tình trạng hàng dài xe ô tô đỗ lấn chiếm vỉa hè tồn tại đã lâu khiến người dân bức xúc. Chị Trần Kim Dung (cư dân khu VOV Mễ Trì) bức xúc: "Buổi sáng đi làm, xe cộ đỗ kín vỉa hè, lấn chiếm cả lòng đường, thậm chí lúc cao điểm dưới lòng đường 2 làn xe đỗ song song nhau khiến người tham gia giao thông phải đi lấn sang làn ngược chiều (đường không có dải phân cách cứng) tiềm ẩn nguy hiểm, nguy cơ tai nạn cao". Ghi nhận của PV, phản ánh của người dân là đúng. Thực tế ghi nhận cho thấy có rất nhiều xe đỗ trên vỉa hè, lòng đường. Một tài xế taxi thường xuyên đỗ xe ở khu vực này cho biết, rất nhiều người ra khu vực này để đỗ xe bởi vì nơi đây không bị mất phí gửi xe. 2 bên đường kín xe dừng đỗ, nhiều xe là của cư dân của các khu chung cư gần đó và 1 lượng lớn tài xế taxi dừng đỗ. Mặc dù có biển cấm đỗ xe nhưng nhiều xe ô tô vẫn ngang nhiên đỗ. Nguy hiểm hơn, trong hình là điểm giao cắt giữa đường Lương Thế Vinh và đường nội khu đô thị VOV Mễ Trì, việc các ô tô đỗ ngay khúc cua làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Vỉa hè bị chiếm dụng thành nơi đỗ xe trái phép. Thậm chí nhiều xe ngang nhiên đỗ ngay giữa đường. Hàng loạt xe ô tô chiếm dụng vỉa hè để đỗ. Theo anh Vũ Văn Tùng (khu VOV Mễ Trì): "Tình trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý. Thi thoảng cũng có thấy bóng dáng công an nhưng không hiểu sao "bãi" đỗ xe này không bị dẹp bỏ. Tình trạng này diễn ra kéo dài khiến dân bức xúc, trách nhiệm công an phường, Chính quyền và cơ quan chức năng ở đâu?" Trao đổi với PV, Trưởng Công an phường Mễ Trì - Nguyễn Quang Chung nói: "Về vấn đề này anh biết rồi, anh đang có đề xuất UBND phường Mễ Trì...". Khi hỏi thêm về trách nhiệm và công tác xử lý, ông Chung từ chối trả lời qua điện thoại và sẽ trả lời trực tiếp. PV sẽ tiếp tục thông tin. >>> Xem thêm video: Đỗ xe lộn xộn, trái phép tại khu đô thị Green Stars. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.