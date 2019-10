Nước máy chung cư Prosper Plaza vàng khè do công ty nước nào cung cấp?

chung cư Prosper Plaza (quận 12, TP HCM) đã vô cùng lo lắng và đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh dùng vải, khẩu trang bịt thử vòi nước và thấy ngả màu vàng, đen. Nhiều người sử dụng nước có dấu hiệu rụng tóc nhiều, mẩn ngứa, nổi nốt đỏ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cho rằng nước có vấn đề nên đã phản ánh lên ban quản lý (BQL) chung cư. Nhiều cư dân chung cư, đặc biệt là trẻ nhỏ, có dấu hiệu mẩn ngứa suốt 2 tháng nay, nghi do chất lượng nước sinh hoạt tại chung cư không đảm bảo. (Ảnh: Zing) Mới đây, nhiều hộ cư dân sinh sống tại(quận 12, TP HCM) đã vô cùng lo lắng và đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh dùng vải, khẩu trang bịt thử vòi nước và thấy ngả màu vàng, đen. Nhiều người sử dụng nước có dấu hiệu rụng tóc nhiều, mẩn ngứa, nổi nốt đỏ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cho rằng nước có vấn đề nên đã phản ánh lên ban quản lý (BQL) chung cư.

Nhận được phản ánh của cư dân, ông Vũ Hùng Cường - Trưởng BQL chung cư Prosper Plaza cho biết, BQL luôn thực hiện đúng quy trình cấp nước với hệ thống bể chứa và đường ống tiêu chuẩn.

Người dân dùng khẩu trang hoặc khăn bọc bông để vừa lọc vừa kiểm tra chất lượng nước và lo lắng trước kết quả thu được. (Ảnh: Zing) “Định kỳ thì cứ 6 tháng, hệ thống nước sẽ được súc xả một lần. Tháng 9 vừa qua, nhận được phản ánh của nhiều cư dân, chúng tôi xem xét thì thấy đúng là nước có màu bất thường, nên đã mang mẫu nước đi Viện Pasteur kiểm nghiệm và thông báo kết quả cho cư dân là nước vẫn đảm bảo tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Tuy nhiên để đảm bảo, chúng tôi vẫn cho súc xả toàn bộ hệ thống sớm hơn so với kế hoạch định kỳ”, ông Cường nói.

Tuy nhiên, cư dân vẫn tiếp tục phản ánh tình trạng nước bẩn. Ngày 10/10/2019, BQL chung cư đã tiếp tục mời Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM xuống, trước sự chứng kiến, giám sát của UBND phường và nhiều cư dân chung cư, thực hiện việc lấy mẫu để kiểm nghiệm tiêu chuẩn nước sạch một lần nữa. Kết quả vừa được BQL công bố sáng 24/10, cho thấy các chỉ tiêu được xét nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Ngày 21/10, Tổng công ty cấp nước Trung An cũng đã có văn bản giải thích về việc nước bị đục cục bộ là do tình trạng xáo trộn thủy lực trong quá trình vận hành mạng lưới cấp nước (do cúp điện nhà máy, tạm dừng để sửa chữa, đóng van và vận hành trở lại).

Về hướng xử lý trong thời gian tới nếu nước tiếp tục vàng đục, ông Cường cho biết sẽ súc xả lại bể chứa một lần nữa và có thể đề xuất cư dân dùng quỹ bảo trì để lắp đặt hệ thống lọc nước cho cả chung cư.