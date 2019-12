Nữ tiếp viên massage 16 tuổi đâm chết khách: Chủ cơ sở massage thuê trẻ phạm luật?

(Kiến Thức) - Nữ nhân viên massage 16 tuổi đâm chết khách do mâu thuẫn từ việc bị "quỵt tiền". Dư luận đặt câu hỏi, với việc sử dụng người chưa thành niên vào làm dịch vụ nhạy cảm, chủ cơ sở có phạm luật?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại cơ sở Massage 77 (đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên). Hung thủ trong vụ án này được xác định là nữ nhân viên massage Huỳnh Trần Phương Anh (SN 2003; ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên). Nạn nhân là anh Lâm Thanh H. (sinh năm 1988; ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).



Theo đó, vào khoảng 18h tối ngày 24/12, Huỳnh Trần Phương Anh được sắp xếp đến phòng 203 tại cơ sở Massage 77 (đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để massage cho Lâm Thanh H. Thời điểm đó, H. có biểu hiện trong tình trạng say rượu.

Theo thỏa thuận ban đầu thì Phương Anh "phục vụ thư giãn" cho H. với giá 500.000 đồng. Thế nhưng, sau khi thức dậy thì H. chỉ đồng ý trả cho nữ tiếp viên này 250.000 đồng.

Phương Anh nhận tiền “bo”, rồi xuống chỗ đậu xe, mở cốp lấy 1 con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng cầm trên tay, định cắt đồ vật. Lúc này, H. từ trên lầu đi xuống, xông tới rút thắt lưng (đang mang trong người), vừa mắng vừa dùng dây thắt lưng đánh nữ tiếp viên này. Trong lúc giằng co, Phương Anh cầm dao đâm vào mạn sườn trái của H. và làm thanh niên này gục xuống rồi tử vong ngay sau đó.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố vụ án về tội giết người , khởi tố bị can đối với nữ nhân viên để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ cơ sở massage mày có giấy phép hay không, xác định độ tuổi chính xác của nữ nhân viên Huỳnh Trần Phương Anh đã đủ 16 tuổi hay chưa và sẽ có những biện pháp xử phạt hành chính đối với cơ sở này về việc sử dụng người chưa thành niên và hoạt động massage.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ giá cả dịch vụ massage, thư giãn của cơ sở này như thế nào, làm rõ việc thỏa thuận giá giữa hai bên và những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, xung đột giữa hai bên làm cơ sở xác định nguyên nhân, động cơ của vụ việc.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, theo thông tin ban đầu và hình ảnh clip đăng tải cho thấy hai người đã lao vào nhau để đánh nhau, người đàn ông cầm dây lưng, còn nữ nhân viên Phương Anh cầm dao. Hành vi này của cả hai bên là cố ý gây thương tích cho nhau nên không được xác định là phòng vệ chính đáng hay hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

“Nữ nhân viên Huỳnh Trần Phương Anh chủ động đi lấy dao và lao vào đâm nạn nhân. Bởi vậy đây là hành vi xâm hại đến tính mạng của người khác, có dấu hiệu của tội giết người chứ không đơn thuần chỉ là hành vi phòng vệ hay tự vệ. Với diễn biến như vậy thì rất nhiều khả năng nữ nhân viên này sẽ bị khởi tố về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự và phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội là 18 năm tù”, Luật sư Cường nhận định.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ án này, việc thỏa thuận số tiền dịch vụ là 500.000 đồng hay 250.000 đồng không phải là vấn đề quan trọng, nội dung này không quyết định đến việc giải quyết vụ án. Cho dù nguyên nhân mâu thuẫn là gì chăng nữa thì pháp luật cũng nghiêm cấm việc xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Đến nay nạn nhân đã tử vong, việc xác định là thỏa thuận trong lúc say xỉn với nữ nhân viên như thế nào thì rất khó chứng minh. Tuy nhiên hành vi giết người là đã rõ bởi vậy nữ nhân viên này phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ, diễn biến hành vi, tâm lý của đối tượng và các thông tin về nhân thân của đối tượng Huỳnh Trần Phương Anh để có căn cứ xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của nạn nhân. Nếu có căn cứ cho thấy nạn nhân đã quỵt tiền bo lại còn xông vào đánh đập nữ nhân viên thì có thể xác định “người bị hại có lỗi một phần”, đây là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho nữ nhân viên này khi Toà án lượng hình .

Ngoài ra, cũng sẽ xem xét trách nhiệm của chủ cơ sở dịch vụ massage này và trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương trong việc quản lý đối với hoạt động masage, ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

