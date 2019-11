Nữ tài xế taxi bị trói trên núi: Đối tượng rút dao nói “được thuê giết giá 100 triệu đồng”

Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế taxi hãng H.V bị một đối tượng khống chế, bắt trói trên núi, hiện cơ quan công an huyện Thủy Nguyên vẫn đang tập trung truy bắt đối tượng, làm rõ thông tin về nữ tài xế ô tô taxi bị một đối tượng khống chế, ép lên khu vực núi Sơn Đào đòi tiền chuộc.



Theo lời kể của nữ tài xế Phạm Thị D. (SN 1986, ở quận Kiến An, TP Hải Phòng), gần trưa 21/11, chị có đón chở khách là một người đàn ông từ khu vực bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) sang huyện Thủy Nguyên.

Khi đến khu vực thôn Núi 1, xã Thủy Đường, đối tượng nói dừng xe rồi bất ngờ rút dao đe dọa “được thuê để giết chị D. với giá 100 triệu đồng”, yêu cầu chị gọi người nhà mang 200 triệu đồng để chuộc.

Lực lượng công an truy bắt đối tượng.

Đúng lúc đó, có người dân đi đến. Tận dụng cơ hội, nữ tài xế vùng chạy ra khỏi xe kêu cứu. Đối tượng liền đuổi theo khống chế, ép đưa chị D. lên núi, lấy băng dính trói tay, yêu cầu gọi điện thoại cho người nhà mang tiền chuộc.

Trước đó, khoảng 11h ngày 21/11, tại khu vực đường dẫn lên núi Sơn Đào (thuộc thôn Núi 1, xã Thuỷ Đường, huyện Thủy Nguyên) xảy ra vụ việc một đối tượng khống chế nữ lái xe taxi.

Thời điểm này, một số người dân đi qua, phát hiện nữ tài xế bỏ chạy khỏi xe taxi, phía sau có một người đàn ông đuổi theo giằng co, khống chế nên đã gọi điện cho cơ quan chức năng.

Chị Nguyễn Thị Loan (SN 1975) nhân chứng sự việc cho biết, vào trưa ngày 21/11, khi đi chợ về đến đoạn dốc gần nhà, chị thấy một phụ nữ mặc quần bò màu đen, áo phông thân vàng, tay áo màu tím than chạy hớt hải theo chiều ngược lại. Trên tay cầm điện thoại di động vừa chạy vừa kêu "cô ơi cứu cháu với, cướp, cướp, cướp…”.

Phía sau cô gái chị Loan thấy, một người đàn ông mặc bộ đồ đen, bịt khẩu trang, cao tầm 1,5m chạy đuổi theo. Chạy được một đoạn, người phụ nữ ngã xuống đường.

Do chỉ có một mình, đối tượng lại manh động nên chị Loan chạy về nhà gọi chồng và một số người khác. Tuy nhiên khi mọi người đến không thấy hai người này đâu. Nghi có vụ cướp, chị Loan và mọi người liền gọi điện báo với chính quyền địa phương và Công an huyện Thủy Nguyên.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thủy Đường, Công an thị trấn Núi Đèo và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành xác minh.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một ô tô taxi bỏ lại ven đường, bên trong có ghi số điện thoại của nữ tài xế. Khi gọi vào số điện thoại thì nữ tài xế nói bị kẻ cướp khống chế đưa lên núi đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Tiếp tục tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu cứu. Sau đó, nữ tài xế tự giải thoát được và hô hoán, còn đối tượng thì bỏ chạy lên núi.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...