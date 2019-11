Nữ sinh Quảng Trị bị hiếp dâm tập thể, kết nào cho 10 yêu râu xanh?

Ngày 14/11, TAND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết phiên tòa sơ thẩm xét xử các nghi phạm liên quan đến vụ án hiếp dâm tập thể nữ sinh Quảng Trị tên N.T.B.P. (học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, huyện Triệu Phong) dự kiến sẽ được xử kín vào ngày 19/11.

Trước đó, chiều 24/3/2019, P. đến thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Hòa dự tiệc sinh nhật L.H.M.Q. (17 tuổi, thời điểm xảy ra vụ án là học sinh lớp 10 Trường THPT Triệu Phong) và có uống rượu. Đến khoảng 22h cùng ngày thì P. bị các đối tượng nam cùng tham gia buổi sinh nhật hiếp dâm tập thể nữ sinh này.

Quá trình điều tra, Công an huyện Triệu Phong đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng về hành vi hiếp dâm em P.. Trong đó, có 4 bị can được tại ngoại, 6 bị can còn lại bị tạm giam.

Vậy, dư luận đã đặt ra câu hỏi liệu 10 đối tượng hiếp dâm tập thể nữ sinh Quảng Trị sẽ bị xử lý theo khung hình phạt thế nào?. Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường - Văn Phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, thật không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra chuyện cả 10 đối tượng liền một lúc hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 10 .