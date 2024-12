BR-VT: Gói xây lắp hơn 8,5 tỷ tại Phú Mỹ về tay Cty An Bình Full?

Cuộc đua “song mã”

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 12/12/2024, đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, gói thầu Xây lắp hạng mục cấp nước, thuộc Dự án Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105 ha đến đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha), thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), có giá dự toán 8,517 tỷ đồng; theo đó, có 2 nhà thầu độc lập tham dự:

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Bình Full dự thầu với giá 7,237 tỷ đồng;

Công ty CP Dịch vụ Xây lắp hạ tầng dự thầu với giá 7,239 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu (Nguồn: MSC)

Được biết, dự án Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105 ha đến đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha), thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có tổng mức đầu tư trên 841,844 tỷ đồng; được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 12/09/2022.

Nguồn vốn thực hiện dự án, được trích từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phú Mỹ được giao làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Năng lực các nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Bình Full (địa chỉ trụ sở tại ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành lập năm 2016; người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Cảnh.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, từ năm 2020 đến nay, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Bình Full đã tham gia khoảng 16 gói thầu; trong đó, trúng khoảng 10 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 22,076 tỷ đồng (cả trong vai trò độc lập và liên danh).

Một số gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu gần đây:

Công ty An Bình Full thi công Gói thầu số 01 (Xây lắp), thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường ấp Phước Trung, Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Ảnh: Lê Vũ – Thiên Bảo

Gói thầu số 01 (Xây lắp), thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường ấp Phước Trung, Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Liên danh nhà thầu An Bình – An Phước (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Bình Full – đại diện liên danh) trúng thầu với giá 9,163 tỷ đồng (giá gói thầu 9,237 tỷ đồng), thực hiện trong 180 ngày, từ 17/09/2024.

Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Xây lắp, thuộc dự án Tuyến đường giáp TL44A (từ Miễu bà Cây Găng đến nhà ông Tám Tu), ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Xây lắp, thuộc dự án Tuyến đường giáp TL44A (từ Miễu bà Cây Găng đến nhà ông Tám Tu), ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ An Bình Full trúng thầu với giá 5,535 tỷ đồng (giá gói thầu 5,910 tỷ đồng), thực hiện trong 263 ngày, từ 29/02/2024…

Công ty CP Dịch vụ Xây lắp hạ tầng (địa chỉ trụ sở tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành lập năm 2000; người đại diện pháp luật là Trần Thế Trung.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, từ năm 2014 đến nay, Công ty CP Dịch vụ Xây lắp hạ tầng đã tham gia khoảng 82 gói thầu; trong đó, trúng khoảng 44 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 758,168 tỷ đồng (cả trong vai trò độc lập và liên danh).

Một số gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu gần đây:

Một phần trong Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 18 (Xây lắp hạng mục bổ sung), thuộc dự án Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo. (Nguồn: MSC)

Gói thầu số 18 (Xây lắp hạng mục bổ sung), thuộc dự án Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo; Liên danh Công ty CP Dịch vụ Xây lắp hạ tầng - Công ty TNHH TM DV Đầu Tư Xây lắp Thái Cường - Công ty TNHH Mỹ thuật Ánh Dương trúng thầu với giá 104,307 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 104,825 tỷ đồng), thực hiện trong 714 ngày, từ 01/12/2023.

Một phần trong Quyết định phê duyệt KQLCNT Gói thầu Thi công công trình giao thông, thuộc dự án Khu công viên ao cá phường 2, TP Vũng Tàu. (Nguồn: MSC)

Gói thầu Thi công công trình giao thông, thuộc dự án Khu công viên ao cá phường 2, TP Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ Xây lắp hạ tầng trúng thầu với giá 11,187 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 11,881 tỷ đồng), thực hiện trong 300 ngày, từ 27/10/2023...