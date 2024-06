“Nữ quái” buôn ma túy liên tục mang thai để trốn thi hành án tù

Nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Đoàn Duy Phú (33 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá được mua từ người tên Linh. Điều đáng nói, Phú là đối tượng đã 5 lần đi cai nghiện tập trung, ngày 14/6/2024 mới về lại địa phương và tiếp tục đi theo đường cũ.

Ba đối tượng Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Thị Phương Linh và Đoàn Duy Phú (từ trái qua) tại cơ quan Công an.

Mở rộng đấu tranh, đến 20h cùng ngày, cơ quan điều tra tiếp tục bắt quả tang Huỳnh Văn Nga (31 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông và Trần Thân Tâm (26 tuổi, trú phường Thọ Quang, cùng quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá.

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai từ các đối tượng, cơ quan Công an bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Lợi (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc) và Nguyễn Thị Phương Linh (29 tuổi, An Hải Tây, cùng quận Sơn Trà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nhà của Lợi, cơ quan Công an thu giữ thêm 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngoài ra, phát hiện và xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với 2 đối tượng có liên quan.

Đáng chú ý, năm 2020, Linh bị TAND quận Sơn Trà tuyên phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên đối tượng được cho tại ngoại. Và để tránh thụ án, đối tượng liên tục có thai để trốn thi hành án và tiếp tục buôn bán ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lợi, Linh, Phú, Nga và Tâm về hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.