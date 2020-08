Nữ Phó giám đốc tố cáo người đàn ông đánh gãy xương sườn

Theo thông tin ban đầu, vụ nghi vấn nữ Phó giám đốc bị một người đàn ông đánh gãy xương sườn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 10/8 tại nhà xưởng của Công ty TNHH Vạn Thịnh Lâm thuộc Khu Công nghiệp Quang Minh II, thôn Phú Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Chị Phạm Hồng Yến (SN 1984) Phó giám đốc Công ty CP CDA Việt Nam cho biết, vào thời gian trên, chị và đồng nghiệp là chị Phạm Hồng Nhung (SN 1986, cùng là PGĐ Công ty CP CDA Việt Nam, địa chỉ tại 139B Chiến Thắng, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) khi đang làm việc liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa giữa công ty và Công ty CP Đầu tư và Phát triển dược liệu DTA Group tại nhà xưởng của Công ty TNHH Vạn Thịnh Lâm thì bị đối tượng Nguyễn Văn Tứ (SN 1975, trú tại: thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) phụ trách an ninh Công ty CP Đầu tư và Phát triển dược liệu DTA Group xông vào đấm vào mặt, đạp vào bụng, giật tóc và bóp cổ chị Nhung.

Hình ảnh nữ phó giám đốc bị đánh được cắt từ clip.

Khi nhìn thấy sự việc, chị Yến đã xông vào can ngăn, nhưng bị Tứ túm, giật tóc, đấm đạp nhiều lần vào bụng, vào người chị Yến, kéo lê chị Yến trên mặt đất. Thậm chí khi có người ngăn cản, Tứ còn tiếp tục chửi bới, dọa đánh cả những người can ngăn.

Tứ tuyên bố sẽ đến tận nhà chị Nhung, chị Yến để đánh chết họ và thách thức nếu gọi công an thì Tứ sẽ tiếp tục đánh chị Nhung, chị Yến.

Chia sẻ với PV, chị Nhung cho biết, đến thời điểm này, Tứ, gia đình Tứ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển dược liệu DTA Group không có một lời hỏi han, thăm hỏi đến những người bị hại. Sau khi xảy ra sự việc, chị Nhung đã có đơn trình báo gửi Công an xã Kim Hoa, hiện nay Công an xã Kim Hoa bước đầu đã phối hợp với Công an huyện Mê Linh xuống đo vẽ hiện trường, ghi lời khai của những người liên quan và thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để giải quyết theo quy định.

Hậu quả: Chị Yến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Việt Đức, kết quả ban đầu: gãy 1 xương sườn trái, tràn dịch màng phổi, sức khỏe rất yếu, chị Nhung bị tổn thương phần mặt, phần đầu và phần cổ, đến thời điểm này chưa đi chiếu chụp, mới khám ban đầu tại trạm xá xã Kim Hoa.