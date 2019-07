Nữ nhân viên karaoke đâm chết tình địch: 1 phút dại 1 đời tù tội

Liên quan đến vụ nữ nhân viên quán karaoke đâm chết tình địch, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Thanh Thúy (SN 1996, trú xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng trên được xác định là Phạm Ánh Thảo (SN 1995, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).



Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là do bị can Lê Thanh Thúy nghi ngờ Thảo có quan hệ với bạn trai của mình nên đã ra tay sát hại Thảo. Tóm tắt diễn biến vụ án cho thấy, Lê Thanh Thúy có quan hệ tình cảm với Hoàng Anh Tuấn (SN 1986, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) trong một thời gian dài. Sau đó, Thúy phát hiện Tuấn có quan hệ tình cảm với Thảo. Do ghen tuông tình ái, khoảng 18h ngày 16/7, Thúy từ chỗ làm (nhân viên ở quán karaoke tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) bắt taxi đón 2 người bạn đến nhà trọ của Hoàng Anh Tuấn ở thôn Chè Đen 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Tại đây, do nghi ngờ Tuấn và Thảo có quan hệ mờ án, Thúy đã vào phòng bếp thấy con dao nhọn rồi đi vào phòng ngủ của Tuấn. Phát hiện trong phòng của Tuấn có Hưng, Khoa và Thảo, Thúy liền chửi Thảo về việc biết Thúy và Tuấn yêu nhau nhưng Thảo vẫn quan hệ yêu đương với bạn trai của mình, sau đó dùng dao đâm chết tình địch mặc cho những người khác can ngăn.

Đối tượng Lê Thanh Thúy.

Thời gian qua, rất nhiều những vụ án tình đã xảy ra trong đó đa số các vụ án ấy nguyên nhân dẫn đến những hành vi tội ác những thảm kịch đau lòng xuất phát từ ghen tuông mù quáng. Tuy nhiên, vụ án mạng xảy ra tại Tuyên Quang như trên nhiều dư luận bàng hoàng bởi cả nạn nhân và hung thủ đều là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ.

Vụ án trên xuất phát từ hành vi bộc phát nhưng đó là hệ quả của một quá trình dồn nén tích tụ kéo dài do ghen tuông mù quáng. Ghen tuông đã khiến một cô gái trẻ mất đi nhân tính, quyết tâm thực hiện bằng được hành vi giết người, đan tâm cướp đi mạng sống của người mà đối tượng cho là tình địch. Hành động của Lê Thanh Thúy là hành vi dã man, không thể tha thứ và cần phải được nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ vì ghen tuông, Thúy đã đẩy nạn nhân đến cái chết, còn bản thân phải rơi vào vòng lao lý, đối diện 4 bức tường nhà giam và trả giá cho những hành vi sai lầm đã gây ra.

Tuy nhiên, nỗi đau của vụ án mạng trên không dừng lại ở việc nạn nhân mất đi hay kẻ gây ra hành vi tàn ác phải trả giá bằng những năm tháng tù tội, mà còn để lại nỗi đau, sự ám ảnh tới những người xung quanh họ. Nỗi đau ấy không chỉ đến với những người thân gia đình nạn nhân mà còn cả những người thân trong gia đình của Thúy khi họ phải đối mặt với tình cảm con cái vào tù, dư luận, xóm làng gièm pha, dị nghị khiến những ngày tháng tới đây, cuộc sống của họ bị đảo lộn, xáo trộn do con cái gây ra.

Phân tích sâu xa nguyên nhân vụ việc của thể thấy, nguyên nhân do ghen tuông chỉ là bề nổi của một quá trình diễn biến tâm lý tội phạm. Sự ghen tuông mù quáng ấy xuất phát từ sự ích kỷ và thứ tình cảm mang tính chiếm hữu chứ không phải xuất phát từ tình yêu thật sự. Bởi trong tình cảm, dù dành nhiều tình cảm cho người mình yêu thương nhưng khi người ta đã hết tình cảm với mình, thì cũng không cần phải cố níu kéo mà hành động như vậy.

Điều đáng buồn trong vụ việc trên, nam thanh niên khiến hai cô gái lâm vào bi kịch cuộc sống khi người mất mạng, kẻ tội tù ấy lại là kẻ sống buông thả, lêu lổng. Bởi thời điểm xảy ra vụ án, Hoàng Anh Tuấn – bạn trai của Thúy đã sử dụng ma túy cùng với cô gái Phạm Ánh Thảo và hai người bạn của Tuấn là Diệp Quốc Hưng và Nguyễn Văn Khoa. Đây là một thực trạng đáng báo động về cuộc sống của giới trẻ hiện nay trong suy nghĩ và hành động.

Vụ án mạng do ghen tuông trên cũng cho thấy, bản thân những đối tượng khi gây ra những hành vi thủ ác còn quá trẻ, không đủ bản lĩnh để kiểm soát được hành vi khi nảy sinh mâu thuẫn tình cảm. Cô gái chưa nhận biết được thế nào là tình yêu thực sự và thiếu kỹ năng vun đắp tình cảm nên theo đuổi thứ tình yêu chiếm hữu của sự ích kỷ, không để kìm nén được cảm xúc. Không chỉ vậy, cô gái còn thiếu kiến thức về pháp luật, thiếu kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Khi những cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí nên con người ta thường rơi vào trạng thái tuyệt vọng không phân biệt đúng - sai, phải - trái, luôn gây ra cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong quan hệ tình cảm giữa hai người dễ dẫn đến những hành động tiêu cực khi mối quan hệ xấu hơn. Khi đó họ dễ rơi vào trạng thái hận thù, sẵn sáng nhẫn tâm sát hại, ra tay tàn độc với người mà họ cho rằng đang cướp đi hạnh phúc của họ.

Những điều đó dẫn đến những hành động tiêu cực, sẵn sàng hành động một cách bộc phát và việc cô gái ra tay tước đi mạng sống của người khác để giải quyết mâu thuẫn tình cảm xảy ra là điều dễ hiểu.