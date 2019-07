Đau đớn hình ảnh vợ bầu bị chồng bạo hành thậm tệ

1. Đánh vợ bầu 8 tháng động thai vì mua hàng online: Ngày 30/7/2019, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin chị Lê Thị Kim T. (22 tuổi, trú xóm Đông Hà, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đang mang thai 8 tháng bị chồng đánh đập dã man dẫn đến động thai, tiểu ra máu chỉ vì mua đôi giày giá 135k Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Đông Hiếu đã triệu tập anh V.T.A. đến trụ sở xã để làm rõ về hành vi đánh vợ. Tại buổi làm việc với công an, anh T.A. khai nhận chỉ tát vợ 1 cái. Tuy nhiên khi thấy vợ dọn đồ để bỏ về nhà ngoại thì anh T.A. và vợ giằng co nhau dẫn đến có một số vết xây xước trên người chị T.. 2. Chồng đánh vợ bầu ngay trên phố, trước mặt 2 con: Tối 7/6/2019, loạt clip và hình ảnh ghi lại sự việc người phụ nữ mang bầu bị chồng bạo hành ngay trên đường phố, trước mặt 2 con nhỏ được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ và xót xa. Sự việc được cho biết là xảy ra tại Cần Thơ. Theo người đăng tải sự việc, người phụ nữ bị đánh là vợ, do ghen tuông nên cãi nhau với người đàn ông (là chồng). Người chồng lại đang say xỉn, do vậy đã thẳng tay tát vợ, đánh đập vợ mình dã man trước mặt 2 con nhỏ. 3. Vợ bầu 9 tháng vẫn bị chồng đánh bầm tím mắt: Kể về nguyên nhân của trận đòn chiều 31/5/2019, tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng., chị N.L. cho biết, "Mấy lần trước chồng tôi chơi bời, tôi đợt đó do con còn nhỏ nên chỉ ở nhà trông con... ...Nhưng bị đánh bên đó nhiều lần quá, lại do chồng sinh sự chứ chẳng có chuyện gì nên tôi trốn về nhà mẹ đẻ. Nhưng qua bên mẹ , tôi vẫn bị hắn tìm sang tận nơi hành hung, nhà chồng cũng mấy lần khuyên can mà không được." Thêm vào đó, chị N.L cho biết hai vợ chồng ở với nhau nhưng chưa đăng kí kết hôn, sau khi bầu con thứ hai là con gái dự sinh là ngày 3/6, chị vẫn hy vọng chồng bớt thói vũ phu, yêu thương vợ con và thay đổi tâm tính nhưng rốt cuộc, chị vẫn bị chồng bạo hành dù đang mang bầu sắp sinh. 4. Đang đi đường, vợ bầu bị chồng dừng xe lại đánh đập: Chiều 17/3/2019, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cãi vã, xô xát giữa một cặp vợ chồng ngay trên đường phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khiến nhiều người chú ý. Theo đó, hai vợ chồng cùng con nhỏ (chỉ chừng 2, 3 tuổi) đi trên một chiếc xe gắn máy, sau đó cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi Không làm chủ được cảm xúc, người chồng đã dừng xe, lên vỉa hè "ăn thua" với vợ. Người đàn ông này còn phát ngôn ra những từ ngữ vô cùng xúc phạm, chửi bới vợ mình một cách thậm tệ. Thậm chí, người đàn ông này còn lao vào đánh đập, giật tóc rồi dúi đầu người vợ xuống vỉa hè, mặc dù người vợ đang mang bầu. 5. Chồng chửi mắng vợ bầu ngay tại bệnh viện: Một đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh liên tục mắng nhiếc, chửi bới người phụ nữ đang mang bầu gây xôn xao. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại bệnh viện ở Bệnh viện huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào ngày 18/12/2017. Trước sự việc trên, một số y tá vào can ngăn, tuy nhiên người chồng cho rằng “Đây là việc riêng của vợ chồng em” và nói mọi người không nên can thiệp. Vừa nói, người chồng bất ngờ lao đến, đẩy mạnh người vợ đang mang thai khiến các bác sĩ và người dân xung quanh phải nhắc nhở.

