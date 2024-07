Nữ nhân viên karaoke bị bắt giữ ép trả nợ vì vay 19 triệu

Theo điều tra, năm 2023, chị H. (SN 2002; HKTT: Văn Giang, Hưng Yên) đến làm việc tại quán Karaoke tại thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội do Nguyễn Văn Điệp (SN 1984; HKTT: Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) làm chủ. Trong quá trình làm việc, chị H. có vay của Nguyễn Văn Điệp số tiền 19 triệu đồng. Tuy nhiên, Điệp yêu cầu chị H. phải chịu số tiền lãi là 10 triệu đồng, tổng số tiền nợ chị Hương phải trả là 29 triệu đồng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. Do không có tiền trả nên ngày 26/4/2024, chị H. đã bỏ trốn. Phát hiện chị H bỏ trốn, Điệp giao cho Khúc Thanh Hùng (SN: 2000, HKTT: Đại Bản, An Dương, Hải Phòng) việc tìm và đòi nợ chị H. Hùng rủ thêm Trương Đăng Vinh và Lê Văn Đạt (SN 2002 HKTT: Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) đều là nhân viên quán cùng đi. Cả 3 đến tận phòng trọ chị H. thuê tại Văn Giang, Hưng Yên để đưa chị H. quay lại quán, bắt trả nợ.



Tại quán, Điệp và Hùng liên tục có lời lẽ, hành vi đe dọa chị H. Điệp còn ép chị H. phải đưa chiếc điện thoại iPhone 11 Pro max đang sử dụng để “gán nợ” và yêu cầu chị liên lạc, bảo người nhà mang 20 triệu đến trả. Nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Đức đã tổ chức lực lượng giải cứu thành công H. và đưa các đối tượng có mặt tại quán Karaoke về trụ sở để tiếp tục làm việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Điệp, Khúc Thanh Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản , giữ người trái pháp luật và Trương Đăng Vinh về tội Giữ người trái pháp luật. Đến ngày 05/6/2024, Lê Văn Đạt đến Công an huyện Hoài Đức đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.