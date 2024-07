Toàn cảnh vụ Y dược LanQ khiến hàng loạt cựu giám đốc bị khởi tố

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố ông Thân Đức Lại, 63 tuổi, nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang để điều tra về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan. Cùng bị khởi tố tội nhận hối lộ còn có: Bà Trương Thị Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên; Võ Thị Kim Loan, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre; Đinh Thị Mộng Thanh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh. Bị can Nguyễn Thị Hiệu, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam ông Lê Văn Tình, nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần Y dược Sơn Lâm; bà Nguyễn Thúy Kim, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Y dược LanQ; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ; Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Lâm, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Sai phạm tại Công ty cổ phần Y dược LanQ được BHXH Việt Nam đã phát hiện các dấu hiệu bất thường, nghi vấn về đề nghị thanh toán giá trúng thầu vị thuốc y học cổ truyền để phục vụ khám chữa bệnh BHYT năm 2020 cao hơn giá trúng thầu do Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đấu thầu sử dụng. Vấn đề này tiếp tục lặp lại trong các năm 2021, 2022. Để ngăn chặn các vi phạm, BHXH Việt Nam đã gửi công văn cung cấp thông tin và đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) kiểm tra, xác minh dấu hiệu phức tạp tại Công ty cổ phần Y dược LanQ. Ngày 6/10/2023, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ, đồng thời chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý theo quy định. Công ty cổ phần Y dược LanQ tiền thân là Công ty TNHH Đông dược LanQ, chuyên sản xuất trà thanh nhiệt, được thành lập từ tháng 4/1999. Sau cổ phần hóa, công ty này hoạt động theo hướng thành nơi khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân lớn với bệnh viện 150 giường bệnh. Công ty cũng xây dựng thêm Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ cơ sở 2, quy mô 300 giường bệnh tại TP Bắc Giang.





