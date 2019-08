Nghi vấn bé gái 6 tuổi bị xâm hại ở Nghệ An: Bố cháu bé thừa nhận sốc

Báo cáo với đoàn công tác của QH tại buổi làm việc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em chiều nay, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho biết vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục ở Vinh vô cùng phức tạp, nhạy cảm và khó khăn cho công tác điều tra.

"Chúng tôi sẽ có kết luận cuối cùng trong 1-2 ngày tới và có văn bản gửi Chủ nhiệm UB Tư pháp của QH", ông Cầu nói.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu

Không có việc xâm hại



Ông Cầu cho biết, khi tiếp nhận thông tin về vụ việc cháu bé 6 tuổi bị nghi xâm hại tình dục, thấy có nhiều vấn đề đáng ngờ nên đã yêu cầu Công an TP Vinh đưa vào giải quyết theo quy trình quy định tại Thông tư 01 xác minh tin báo tố giác tội phạm.

Hai ngày sau, Nguyễn Thanh Trung - bố cháu Th. gửi thêm 1 tệp ghi âm cho cơ quan điều tra nói rằng toàn bộ diễn biến vụ việc này đã được ghi âm.

Sau khi nghe toàn bộ sự việc này, ông đã giao Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh điều tra vụ việc.

“Giám đốc Công an đã trực tiếp nghe 2 lần vụ án này. Hôm qua, lãnh đạo 3 ngành của 2 cấp đã họp để đánh giá đưa ra kết luận cuối cùng”, Giám đốc Công an Nghệ An nói.

Ông Nguyễn Hữu Cầu đã nhận được điện thoại của Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội của QH và một số ĐBQH cũng điện thoại hỏi ông vì sao điều tra chậm thế.

"Vụ việc được tiếp nhận và đưa vào giải quyết đến nay vẫn trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Theo quy định, cơ quan điều tra có 4 tháng để điều tra, xác minh vụ việc. Toàn bộ vụ việc này chúng tôi đã chứng minh rất rõ ràng. Kết quả giám định là cháu Th. bị giãn màng trinh tự nhiên, không có tác động của ngoại lực. Không có việc xâm hại", ông Cầu giải thích.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga, trưởng đoàn giám sát của QH. Ảnh: Báo Nghệ An

Còn việc vì sao cháu có vết ở hậu môn, ông Cầu thông tin, bố cháu bé cho biết quá trình bố chăm sóc con gái không được chu đáo nên cháu bị viêm nhiễm. Bác của cháu là người trực tiếp đưa cháu Th. vào bệnh viện 108, phòng điều trị đặc biệt.



“Chúng tôi vào tận nơi thấy cháu chơi đùa thoải mái. Đến nay, anh Trung đã thừa nhận trước cơ quan điều tra, chúng tôi đã quay phim, chụp ảnh, ghi hình đầy đủ, anh Trung đã dựng lên việc này. Chúng tôi còn có 5 căn cứ về giám định, chúng tôi hoàn toàn dùng biện pháp khoa học để chứng minh. Vụ này hoàn toàn không có tội phạm, việc này bị đẩy lên gây hoang mang dư luận”, ông Cầu khẳng định.

Có chứng cứ vững vàng

Theo Giám đốc Công an Nghệ An, có 3 đối tượng chính giúp sức cho Trung. Người đầu tiên là Trang, chị ruột của Trung. Người này buôn bán hàng online, muốn có nhiều comment như kiểu Khá bảnh. Ngoài ra còn 2 đối tượng giúp sức khác người Hà Nội.

“Sau đó là Báo Bảo vệ pháp luật. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng vụ án này”, ông Cầu nói và cho biết vụ việc này có 2 bị hại là trẻ em.

“Thứ nhất là cháu Th, bị xúc phạm, tổn hại về mặt danh dự, do bố dựng sự việc lên”- ông Cầu nói và cho biết Trung là đối tượng nghiện ma tuý, ngáo đá.

Đoàn giám sát của QH làm việc với tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Giải thích lí do vì sao cháu bé lại có lời khai như trong clip, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, Trung khai tại cơ quan điều tra là đưa cháu về, thấy nghi ngờ, hỏi cháu không nói.



"Trung đưa dây điện treo ngang cổ doạ tự tử, nói con không nói sự thật thì bố treo cổ chết. Ban đầu cháu bé khai có 2 chú, sau đó lại thay đổi, khai 1 cô, 1 chú”, ông Cầu nêu.

Cũng theo Giám đốc Công an Nghệ an, người thứ hai bị ảnh hưởng là cô A. Cô A. tại thời điểm bị xâm hại chưa đầy 16 tuổi.

“Chúng tôi có chứng cứ vững vàng. Vì động cơ nào đẩy vụ này lên thì chúng tôi không rõ”, Giám đốc Công an Nghệ an nhấn mạnh.

Ông Cầu cũng thông tin thêm, qua lời khai từ Trung cho thấy, Trung mua dâm cô A. nhiều lần và muốn lấy A. làm vợ, mua nhiều quà cho bố mẹ A. Trung rất ghen, sợ A. yêu người khác nên ra khỏi nhà có đặt ghi âm theo dõi.

“Toàn bộ ghi âm này đã được chuyển cho cơ quan báo chí và chuyển cho công an”, ông Cầu thông tin việc giám định kỹ băng ghi âm cho thấy 2 người Trung tố cáo là không có thật. Hai cô cháu chỉ ở với nhau hơn 1 giờ đồng hồ.

“Tôi khẳng định đây là bịa đặt. Công an Nghệ An sẽ không bỏ qua vụ này. Chúng tôi sẽ điều tra một vụ mẫu để đấu tranh với tội phạm này”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết thời gian qua, Công an Nghệ An chịu áp lực quá lớn.

“Báo Bảo vệ pháp luật về đây viết 25 bài. Tôi đã đề nghị cơ quan An ninh điều tra rút bài xuống, phân tích làm rõ ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng công an. Chúng tôi đang nhằm vào điều 131 Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”, ông Cầu nói.