Nữ đại gia Sài Gòn sập bẫy 'tướng quân đội Tây', mất gần nửa tỷ

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Hứa Thị Ngọc Trâm (SN 1994) và Patrick Destiny Ifeanyi (SN 1992, mang quốc tịch Nigeria) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Trâm và Patrick tạo 1 tài khoản facebook giả mạo tướng quân đội Mỹ tên Paul Hagen Reardon. Sau đó, tài khoản này kết bạn với bà H.T.K.A (ngụ quận Gò Vấp) rồi giới thiệu là tướng quân đội Mỹ và hứa hẹn gửi cho 900.000 USD.

Hình minh hoạ. Ảnh: Internet

Sau đó, Trâm giả danh nhân viên Hải quan gọi điện cho bà A. yêu cầu đóng tiền phạt, tiền phí và tiền “bôi trơn” cho cấp trên… để nhận số ngoại tệ trên khi về đến Việt Nam. Tin là thật nên người phụ nữ đã chuyển gần nửa tỷ đồng cho Trâm và Patrick.

Quá trình điều tra, công an xác định Trâm và Patrick là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giam. Bên cạnh đó, Trâm và Patrick còn câu kết với các đối tượng người nước ngoài gốc phi tại các nước Thailand, Philipine, Malaysia, Campuchia… sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Whatsapp giả mạo tướng Mỹ, doanh nhân, bác sỹ Liên hợp quốc….

Sau đó, nhóm này sử dụng thủ đoạn trên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản các nạn nhân trong nước. Qua đó, nhiều nạn nhân đã bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Việt Nam cho Trâm.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.