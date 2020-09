Trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến dùng chiêu gì lừa được cả 500 tỷ đồng?

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Tiến (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) cùng đồng phạm về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Tiến và một nhóm người thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX. Những công ty này thực tế không hoạt động sản xuất kinh doanh gì mà chỉ đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền.

Thông qua việc sử dụng mạng internet, Tiến cùng đồng phạm tạo lập các trang web thienrongviet.com, otcmax.vn để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng. Các bị can đưa ra thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn theo hình thức đa cấp.

Cơ quan điều tra khẳng định thực chất của mô hình này là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu. Sau đó, các bị can không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến tại một buổi hội thảo.

Kết quả điều tra cho thấy từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được hơn 10.000 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư lên tới gần 500 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà Tiến và các đồng phạm chiếm hưởng là hơn 40 tỷ đồng.

Tháng 7/2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can nói trên trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp. Từ tháng 8 đến tháng 11/2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Trong đường dây lừa đảo đa cấp, tiền ảo này, hai nhân viên của Tiến làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiến là Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân.

Phạm Việt Sơn khai tháng 5/2015, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt. Tháng 8/2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX (viết tắt OTCMAX). Sau khi công ty phá sản, Tiến thành lập thêm Công ty cổ phần VNCOINS (trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) để lừa đảo bán tiền ảo cho nhà đầu tư. Tiến thuê Sơn làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Hằng ngày, nhiệm vụ của Sơn ở công ty là ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các khách hàng góp vốn đầu tư vào OTCMAX. Sơn làm việc tại OTCMAX đến tháng 2/2017 thì nghỉ làm ở đây. Sơn khai nhận, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12/2016, OTCMAX tổ chức 4 buổi hội thảo với thành phần tham gia gồm: Sơn, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Thị Bích Đào (nhân viên công ty) và khoảng 60 người tham gia.

Tại các hội thảo, Tiến là người thuyết trình, trình bày các dự án, đồng thời, Tiến liên tục kêu gọi các nhà đầu tư có mặt hội thảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết trả lợi nhuận liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, mỗi ngày bằng 1,8% số tiền đầu tư. Toàn bộ số tiền thu được của NĐT đều đưa hết cho Tiến và Tiến sử dụng vào việc trả lãi, mua ôtô xịn, ngoại giao.

Còn bị can Nguyễn Hồng Quân, tại CQĐT, Quân khai nhận từ tháng 12/2015 đến nay Quân làm thuê cho Tiến ở Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, OTCMAX phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin. Các công ty này đều do Tiến sáng lập và điều hành mọi hoạt động của công ty. Quân được Tiến phân công phụ trách mảng truyền thông nên Quân biết rõ Tiến thành lập công ty nhưng không thực hiện bất kỳ dự án nào. Quân khai nhận, mọi số tiền của NĐT Tiến dùng đầu tư làm việc riêng của Tiến.

Năm 2016, Tiến mời Quân tham gia cổ đông OTCMAX nhưng Quân từ chối vì Quân biết bị can Tiến thành lập công ty để lừa đảo các NĐT, mô hình Tiến xây dựng là mô hình đa cấp. Theo đó, toàn bộ nội dung phần mềm quản trị do Quân và Thượng xây dựng theo chỉ đạo của Tiến.

Theo lời khai của Quân, ở các buổi hội thảo, Quân đều tham gia và có quay phim ghi hình các buổi hội thảo này. Tiến chỉ đạo các buổi hội thảo phải được phát ở tạp chí do công ty cổ phần Thiên Rồng Việt phát hành, nội dung do Quân và Thư duyệt theo chỉ đạo của Tiến. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ các lời khai của bị can nói trên, đồng thời điều tra mở rộng đường dây và hành vi các đối tượng liên quan.

