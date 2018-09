Nóng trong đêm: Ba tên cướp đi ô tô, táo tợn cướp tiệm vàng ở Sơn La

Tối ngày 20/9, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng uỷ phường Chiềng Lề (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương tiến hành truy bắt 1 đối tượng có hành vi cướp tiệm vàng tại đường Chu Văn Thịnh (phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La).



Thông tin ban đầu về vụ án, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/9, tại tiệm vàng Trường Ký (Công ty TNHH Trường Ký) số nhà 282 trên đường Chu Văn Thịnh (TP Sơn La, tỉnh Sơn La), xuất hiện 3 đối tượng đi xe ô tô đến trước cửa tiệm vàng.

Hiện trường vụ án.

Sau đó, 3 đối tượng mang theo súng và dao đột nhập khống chế chủ nhà để cướp vàng. Tuy nhiên, lúc này chủ cửa hàng hô hoán người dân gần đó và lực lượng chức năng khiến 3 tên cướp bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng đã bắt được 2 trong 3 đối tượng. Một đối tượng còn lại nhanh chân bỏ trốn theo đường Kè suối Nặm La. Tại hiện trường 3 tên cướp để lại chiếc xe Chevrolet Captiva mang biển số 29A-87070.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của TP Sơn La và Công an tỉnh Sơn La khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành vây bắt đối tượng còn lại.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, hiện hai đối tượng bị bắt đã được bàn giao cho Công an TP. Sơn La điều tra, làm rõ. C ác đơn vị nghiệp vụ Công an TP Sơn La vẫn đang phối hợp với công an tỉnh này khẩn trương truy bắt đối tượng có hành vi cướp tiệm vàng tại đường Chu Văn Thịnh.

