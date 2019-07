Đau xé lòng vụ tàu Pacific đâm tàu ngư dân

Theo thông tin từ Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn sáng nay cho biết, khoảng 13h ngày 28/6, tại khu vực cách phía Nam đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 34 hải lý, tàu cá NA 95899 TS do ông Hồ Bá Lâm làm thuyền trưởng chở theo 19 thuyền viên bị tàu chở hàng Pacific đâm chìm khiến 10 thuyền viên bị mất tích. (Ảnh: Toquoc) Đến 11h30 hôm sau (29/6), lãnh đạo Cảng Vụ Hải Phòng cho biết, đã tìm thấy thi thể 1 thuyền viên, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 9 người còn lại. (Ảnh: Toquoc) Sau đó, chiều 30/6, con tàu cứu hộ đưa hai thuyền viên sống sót trở về đất liền cùng với đó là thi thể thuyền viên xấu số tử vong trên biển liền cập cảng Cửa Lò (TX Cửa Lò, Nghệ An) và bàn giao thi thể thuyền viên tử vong cho gia đình. Người nhà nạn nhân khóc xé lòng khi nhận thi thể.Nhiều người khóc đến kiệt sức. (Ảnh: Toquoc) Chiều cùng ngày (30/6), chính quyền địa phương, đại diện người thân các nạn nhân đã làm việc với chủ tàu chở hàng tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). (Ảnh: Tienphong) Theo đó, Đại diện chủ tàu Pacific đã ký vào bản cam kết chịu trách nhiệm thuê thợ lặn và thuê công ty trục vớt tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất. Bắt đầu từ 4 giờ, ngày 1/7, Công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luât. (Ảnh: Vietnamnet) Những giọt nước mắt ngõng chờ người thân chở về (Ảnh: Vietnamnet) Họ hy vọng lực lượng chức năng có thể tìm thấy những nạn nhân dù cơ hội rất nhỏ. (Ảnh: Vietnamnet) Người nhà nạn nhân bất lực gào khóc ngồi chờ đợi tin nạn nhân. (Ảnh: Toquoc) Họ hy vọng lực lượng chức năng có thể tìm thấy những nạn nhân dù cơ hội rất nhỏ. (Ảnh: Vietnamnet) Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích. (Ảnh: Toquoc)

