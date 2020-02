Nổ súng sới bạc ở Củ Chi: Đối tượng truy nã Tuấn “Khỉ” bị vây bắt và bắn hạ

Đêm 13/2, đoạn đường cách Cầu Xáng khoảng 100m nằm trên tuyến đường nối với tỉnh lộ 15, thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bị phong toả bởi hàng trăm chiến sĩ CSCĐ, công an xã, công an huyện Hóc Môn nhằm vây bắt đối tượng bị truy nã Lê Quốc Tuấn.

Khu vực Tuấn Khỉ bị vây bắt và bắn hạ

Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, lực lượng công an tham gia vây bắt nghi phạm gồm Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) và nhiều lực lượng khác.

Khu vực vây bắt Tuấn "khỉ" xảy ra tại Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, TP.HCM, địa điểm này cách hiện trường gã gây án khoảng 10 km. Do chống trả lực lượng truy bắt tại khu vực cách hiện trường hắn gây án hơn 10 km, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Khỉ, 33 tuổi) đã bị cảnh sát bắn hạ, thu giữ vũ khí. Một số người bị tình nghi che giấu Tuấn những ngày qua cũng bị Công an bắt giữ. Theo tờ Tuổi Trẻ, khoảng 22h50 khuya 13/2, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm với áo giáp chống đạn, súng trong tay, áp sát căn nhà ở cự ly gần. Bên ngoài, nhiều lực lượng khác cũng bao vây nhiều lớp. Trong đêm, một tiếng súng AK bỗng vang lên từ trong căn nhà. Ngay lập tức, một loạt đạn bắn trả và hạ mục tiêu - Tuấn "khỉ". Lực lượng công an kiểm tra an toàn tuyệt đối và xác định Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt. Sau khi xác định Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt trong căn nhà, lực lượng công an tiếp cận hiện trường. Mở đèn kiểm tra, cạnh thi thể Tuấn "khỉ" là khẩu súng AK báng xếp còn rất nhiều đạn. Bước đầu xác định, Tuấn "khỉ" có nổ một phát súng AK báng xếp chống trả. Đồng thời khoảng cách mà cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận và bắn hạ Tuấn "khỉ" ở cự ly rất gần khoảng 3m...

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường Tình hình giao thông tại khu vực ngã 3 đường Đỗ Văn Đậy từ 22h30 ngày 13/2 tới 00h30 ngày 14/2 bị tắc nghẽn cục bộ, các xe không thể lưu thông qua lại. Người dân cho biết vài giờ trước, lực lượng cảnh sát cơ động đã dựng nhiều chốt chặn tại đây để vây bắt Tuấn.

Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn khỉ - kẻ vừa bị bắn hạ Trước đó, Lê Quốc Tuấn bị Công an TP.HCM truy nã về tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo công an, Tuấn là nghi can đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí, giết nhiều người và rất manh động. Trước đó, chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu. Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK súng bắn liên tục nhiều phát, làm chết 4 người và bị thương 1 người. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn. Tuấn cũng là nghi can bắn chết ông V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vào rạng sáng 30-1 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Ngày 30/1, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã với Tuấn về tội “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp, có khả năng đối tượng có mang theo người. Mời độc giả xem video: