Sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai: Lý do nghi phạm ra tay tàn độc?

(Kiến Thức) - Bé trai 10 tuổi bị sát hại tại một trại chăn nuôi bỏ hoang. Công an Đồng Nai đang huy động lực lượng truy bắt nghi can gây án. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nghi phạm có mâu thuẫn tình cảm với mẹ nạn nhân.