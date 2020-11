Nổ súng ở trạm thu phí Thanh Nê: Xe khách có tiếp tay phạm tội?

Thông tin về vụ nổ súng ở trạm thu phí Thanh Nê khiến 1 người bị thương, tối 25/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết Bùi Xuân Đại (33 tuổi, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nghi phạm gây ra vụ nổ súng đã tới Phòng cảnh sát hình sự để đầu thú.



Sau khi gây ra vụ nổ súng tối 23/11, Bùi Xuân Đại di chuyển về thành phố Thái Bình ẩn náu, nghe ngóng tình hình. Khi thấy cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự ngày 24/11, Đại đã ra đầu thú cơ quan công an khi biết không thể trốn chạy.

Nghi phạm Bùi Xuân Đại.

Cách đó một ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại (1987, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự.

Tối ngày 23/11, Đại đi xe khách xe khách mang logo của nhà xe Đ.T. chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và ngược lại dùng súng hoa cải bắn về phía anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, Kiến Xương, con trai của chủ nhà xe Trường Kỳ chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) khi người này vừa bước xuống từ xe ô tô của gia đình.

Hậu quả vụ nổ súng khiến anh Hoàng bị trọng thương, nhập viện với nhiều vết đạn ở cổ, vai và ngực trái. Gây án xong, Đại lập tức rời khỏi hiện trường. Một nhân chứng cho biết xe của Đại húc đổ barrier của trạm BOT trước khi bỏ trốn.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình khẳng định vụ nổ súng hoa cải làm một người trọng thương đêm 23/11 là mâu thuẫn giữa hai nhân viên hai nhà xe trong quá trình tranh giành khách trước đó, không liên quan đến băng ổ nhóm "xã hội đen" như một thông tin trước đó.

Từ diễn biến vụ việc trên dư luận đặt câu hỏi về việc liệu có mối liên quan giữa xe khách với nghi phạm này. Bởi diễn biến vụ việc cho thấy, nghi phạm Bùi Xuân Đại đã di chuyển bằng xe khách Đ.T đến trạm thu phí Thanh Nê và sử dụng khẩu súng hoa cải dài, mở cửa xe khách lao xuống bắn vào người anh Hoàng. Nếu xe khách không liên quan sao phát hiện vụ việc và hành vi của Đại mà không báo công an? Trường hợp nhà xe, lái xe biết hành vi của Đại mà không báo cơ quan chức năng có vướng hành vi tiếp tay phạm tội?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc dùng súng bắn đạn hoa cải, bắn ở cự ly gần hoàn toàn có thể dẫn đến chết người nên việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội giết người là có cơ sở. Hành vi của đối tượng hết sức manh động, đã sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để gây án. Với súng bắn đạn hoa cải ở cử ly gần, khả năng sát thương cũng rất cao, hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân nếu như không được cấp cứu kịp thời.

Bởi vậy, hành vi này có mục đích giết người và cũng hoàn toàn có khả năng tức là tính mạng của người khác. Đối tượng sử dụng loại vũ khí này hoàn toàn có thể nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra. Do vậy, dù là lỗi cố ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp vẫn có đủ cơ sở để khởi tố vụ án về tội giết người.

Đồng thời theo luật sư Cường, những vụ án như thế này thường sẽ có đồng phạm và có thể có những đối tượng được thuê để gây án. Bởi vậy. cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ những đồng phạm khác có liên quan ngoài đối tượng trực tiếp nổ súng vào nạn nhân.

Theo luật sư Nguyễn Thùy Linh, Văn phòng Luật sư Trung Hòa, sự việc nổ súng tại BOT Thái Bình là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, có dấu hiệu của tội phạm rõ ràng. Do đó, việc khởi tố vụ án hình sự, xác định được và khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại là việc làm cần thiết, đúng quy định của pháp luật để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Ngoài ra, luật sư Thùy Linh cho rằng, đối với sự việc xảy ra, cơ quan điều tra cần làm rõ các vấn đề liên quan như có ai giúp đỡ bị can thực hiện hành vi này hay nói cách khác là có đồng phạm không? Nguyên nhân dẫn tới hành vi nêu trên của bị can là gì? Động cơ, mục đích của bị can?....

"Từ những thông tin Công an tỉnh Thái Bình cung cấp, xét về hành vi khách quan thì việc dùng súng hoa cải bắn trúng nạn nhân ở đây được thực hiện với lỗi cố ý. Bị can nhận biết rõ được việc sử dụng vũ khí (súng) bắn vào nạn nhân thì nạn nhân chết là điều hoàn toàn có thể xảy ra và tỷ lệ tử vong là cao bởi tính sát thương của súng là nhanh và lớn. Sau khi thực hiện hành vi bắn người thì bị can bỏ chạy, điều này thể hiện sự nhận thức rõ ràng về hành vi của mình. Mặc dù hậu quả chết người hiện tại chưa xảy ra, nhưng hành vi cố ý dùng bạo lực để tước đi mạng sống của người khác của bị can có dấu hiệu của việc phạm tội giết người" - luật sư Linh nêu ý kiến.

Hiện vụ nổ súng hoa cải ở BOT Thanh Nê, Thái Bình đang được tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

