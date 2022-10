Nổ súng 2 người chết ở Phú Quốc: Bắt giữ 29 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án đến cơ quan Công an gần nhất đầu thú, thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật (Liên hệ SĐT 0939286899 - gặp Thượng úy Nguyễn Văn Thường, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn).