“Ninja đen” cầm đầu gà xuất hiện khắp nơi: Xử thế nào để ...“dẹp loạn”!

Người hóa trang “Ninja đen” cầm đầu gà ở Hải Dương bỗng dưng…bỏ trốn

Thông tin mới nhất vụ “Ninja đen” cầm đầu gà ở Hải Dương, chiều 9/12, đại diện Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, nam thanh niên Nguyễn Trọng Xuân (17 tuổi trú tại xã Hồng Lạc), một trong 2 đối tượng dàn cảnh “Ninja đen” cầm đầu gà tung lên mạng xã hội facebook đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, sáng 5/12, đối tượng Đặng Như Chiến (19 tuổi ở thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) cùng Xuân đóng giả làm “ăn mày mặt đen” cầm đầu gà đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó Chiến chụp ảnh đăng lên Facebook cá nhân của mình tên “Bin Bảnh” để câu like. Hàng trăm người đã like, chia sẻ tấm ảnh trên và lan truyền những thông tin không đúng sự thật gây hoang mang, lo sợ.

Hiện Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý nhóm thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” theo quy định của pháp luật.