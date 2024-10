Ninh Bình: Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt

Ngày 3/10, thông tin từ Công an Ninh Bình cho biết, thời gian qua, trên địa bàn toàn quốc xảy ra nhiều vụ việc người nước ngoài dùng thủ đoạn lợi dụng việc đổi tiền để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, lưu động, di chuyển liên tục trên nhiều tỉnh, thành phố. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến người bán hàng phân tâm, mất cảnh giác để chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh các đối tượng và phương tiện do camera ghi lại.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới đây cũng đã xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, khoảng 17h ngày 25/9, tại cửa hàng bán đồ điện nước trên địa bàn xã Quang Sơn, TP Tam Điệp có 3 người nước ngoài đi trên xe ô tô Kia Morning (mang biển kiểm soát nghi là biển số giả) vào cửa hàng nhờ đổi tiền, sau đó chiếm đoạt số tiền 14,1 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng xe ô tô Honda Civic (biển kiểm soát nghi là biển số giả) đến 2 cửa hàng khác trên địa bàn TP Tam Điệp với thủ đoạn tương tự, nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc, khẩn trương xác minh, truy bắt nhóm đối tượng hoạt động với thủ đoạn nêu trên.

Qua trường hợp trên, Công an Ninh Bình khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và công dân, nhất là các cơ sở kinh doanh, cần nâng cao cảnh giác, đề phòng đối với những hành vi có biểu hiện nghi vấn. Khi có người ngoại quốc đổi tiền, người dân cần kiểm đếm kĩ từng tờ, tránh để các đối tượng có cơ hội đánh tráo. Đồng thời, cần lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các điểm phù hợp trong và ngoài cửa hàng, để ghi nhận rõ đặc điểm, hình dáng, phương tiện của đối tượng khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật./.