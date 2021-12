Những phát ngôn "nói 1 đằng làm 1 nẻo" của GĐ Cty Việt Á

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19. Việc này khiến nhiều người bất ngờ vì vị doanh nhân 8x, “ông trùm” kit test COVID-19 từng có nhiều phát ngôn rất… đạo đức “sao phải tăng giá lên cắt cổ dân mình”. Tại buổi họp báo thông tin về bộ kit test Made in Vietnam ngày 5/3/2020, ông Phan Quốc Việt từng dẫn chứng, 1 test kit nước ngoài thường phải có giá thành gấp 10 lần, rẻ cũng phải gấp từ 3 tới 4 lần mặc dù chất lượng tương đương. Chính vì vậy, ông không "cổ súy" cho việc một số doanh nghiệp lợi dụng tinh thần "người Việt dùng hàng Việt" để đẩy giá sản phẩm lên cao. "Tại sao chúng ta không quan niệm người Việt dùng hàng tốt, giá tốt. Hàng sản xuất trong nước hoàn toàn có lợi thế so với hàng nhập khẩu, ít nhất về chi phí vận chuyển. Anh sản xuất trong nước trước hết phải phục vụ người dân trong nước, tại sao lại tăng giá tới mức cắt cổ? Chất xám cần để phục vụ cộng đồng"- Tổng Giám đốc Công ty Việt Á khi đó nói. Thời điểm đó, ông Việt cũng nói rằng, đã có 20 nước đàm phán và 8 nước đã mua và sử dụng với tổng số lượng khoảng 20.000 bộ. Ngoài ra, ông Việt cũng hé lộ có một đối tác đang đàm phán với Công ty Việt Á để mua độc quyền sản phẩm này. Đó là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Anh, Mỹ, Mexico, Ấn Độ,… Đây là công ty chuyên phân phối trong lĩnh vực kit xét nghiệm và là đơn vị đứng ra đấu thầu ở nhiều nước. "Dự án thành công là nhờ sự cố gắng của 3 bên: Cơ quản lý, đơn vị phụ trách công nghệ và đơn vị sản xuất (Việt Á). Vài chục con người của cả ba bên nhiều lúc phải tương tác với nhau từ 6 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau. Thậm chí, nhân viên công ty còn chấp nhận hoãn nhận lương vì tài chính đổ vào dự án rất nhiều. 20 nhân sự Việt Á làm đến 2 – 3 giờ sáng nhưng không ý kiến gì, vì họ biết mình có trách nhiệm với cộng đồng", ông Việt nói tại cuộc họp báo. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với phát ngôn trên, kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy, quá trình kinh doanh và tiêu thụ Kit xét nghiệm COVID do Công ty Việt Á sản xuất, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID của các địa phương trên cả nước, sản phẩm Kit test COVID thuộc danh mục được áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Phan Quốc Việt đã thông đồng với lãnh đạo các đơn vị hợp thức hồ sơ Chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (Công ty liên danh, Công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Để được giao cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kít; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Minh chứng điển hình, Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng. Nhờ thủ đoạn như trên, tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm Kit xét nghiệm COVID. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm COVID cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. (Ảnh: Lao động) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ…( Ảnh:Xưởng sản xuất công ty Việt Á. Nguồn: VTV). >>> Mời độc giả xem thêm video Khám xét đơn vị cung ứng nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Nguồn: VTV24

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19. Việc này khiến nhiều người bất ngờ vì vị doanh nhân 8x, “ông trùm” kit test COVID-19 từng có nhiều phát ngôn rất… đạo đức “sao phải tăng giá lên cắt cổ dân mình”. Tại buổi họp báo thông tin về bộ kit test Made in Vietnam ngày 5/3/2020, ông Phan Quốc Việt từng dẫn chứng, 1 test kit nước ngoài thường phải có giá thành gấp 10 lần, rẻ cũng phải gấp từ 3 tới 4 lần mặc dù chất lượng tương đương. Chính vì vậy, ông không "cổ súy" cho việc một số doanh nghiệp lợi dụng tinh thần "người Việt dùng hàng Việt" để đẩy giá sản phẩm lên cao. "Tại sao chúng ta không quan niệm người Việt dùng hàng tốt, giá tốt. Hàng sản xuất trong nước hoàn toàn có lợi thế so với hàng nhập khẩu, ít nhất về chi phí vận chuyển. Anh sản xuất trong nước trước hết phải phục vụ người dân trong nước, tại sao lại tăng giá tới mức cắt cổ? Chất xám cần để phục vụ cộng đồng"- Tổng Giám đốc Công ty Việt Á khi đó nói. Thời điểm đó, ông Việt cũng nói rằng, đã có 20 nước đàm phán và 8 nước đã mua và sử dụng với tổng số lượng khoảng 20.000 bộ. Ngoài ra, ông Việt cũng hé lộ có một đối tác đang đàm phán với Công ty Việt Á để mua độc quyền sản phẩm này. Đó là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Anh, Mỹ, Mexico, Ấn Độ,… Đây là công ty chuyên phân phối trong lĩnh vực kit xét nghiệm và là đơn vị đứng ra đấu thầu ở nhiều nước. "Dự án thành công là nhờ sự cố gắng của 3 bên: Cơ quản lý, đơn vị phụ trách công nghệ và đơn vị sản xuất (Việt Á). Vài chục con người của cả ba bên nhiều lúc phải tương tác với nhau từ 6 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau. Thậm chí, nhân viên công ty còn chấp nhận hoãn nhận lương vì tài chính đổ vào dự án rất nhiều. 20 nhân sự Việt Á làm đến 2 – 3 giờ sáng nhưng không ý kiến gì, vì họ biết mình có trách nhiệm với cộng đồng", ông Việt nói tại cuộc họp báo. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với phát ngôn trên, kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy, quá trình kinh doanh và tiêu thụ Kit xét nghiệm COVID do Công ty Việt Á sản xuất, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID của các địa phương trên cả nước, sản phẩm Kit test COVID thuộc danh mục được áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Phan Quốc Việt đã thông đồng với lãnh đạo các đơn vị hợp thức hồ sơ Chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (Công ty liên danh, Công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Để được giao cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kít; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm. Minh chứng điển hình, Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng. Nhờ thủ đoạn như trên, tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm Kit xét nghiệm COVID. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm COVID cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. (Ảnh: Lao động) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ…( Ảnh:Xưởng sản xuất công ty Việt Á. Nguồn: VTV). >>> Mời độc giả xem thêm video Khám xét đơn vị cung ứng nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Nguồn: VTV24