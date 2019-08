Những phận người mưu sinh giữa cái 'nắng như đổ lửa'

Vất vả mưu sinh



Do biến đổi khí hậu, thời tiết cũng diễn biến ngày khó lường, mưa thì ngập - nắng như thiêu như đốt. Đặc biệt là nắng nóng ở các đô thi lớn, do quá trình đô thị hóa (bê tông hóa), các tòa mọc lên thay bằng cây xanh, phương tiện giao thông dày đặc. Kéo theo đó nhiệt độ tại đây luôn cao hơn so với bình thường, ngày nắng nóng lên tới hơn 40 độ C khi ngoài đường. Nhiều hoạt động người dân bị ảnh hưởng lớn, nhất là những người lao động ngoài trời.

Anh Mai Đình Viện (công nhân công trường) chia sẻ: “ Vào ngày nắng nóng cao điểm công việc của chúng tôi, sẽ bắt đầu vào lúc 5h sáng. Tuy vậy do đặc thù công việc ngoài trời, không thể tránh được cái nắng. Chỉ khoảng 2-3 tiếng sau khi mặt trời lên cao, cái nóng cũng tăng dần, những giọt mồ hôi lúc đó thấm đẫm trên áo.

Nắng nóng làm cơ thể mất nước, phải nghỉ nhiều lần để tiếp nước, không thì khó có thể tiếp tục công việc.” Đến giờ nghỉ đi xuống, chiếc áo công nhân anh đang mặc thẫm ướt đẫm , mặt đỏ gay gắt, đầy mệt mỏi. Bữa cơm đạm bạc của anh cũng diễn ra một cách nhanh chóng, để nghỉ ngơi chuẩn bị cho giờ làm việc tiếp theo. Dù cho công việc có mệt mỏi “ nhưng vẫn phải làm thôi em ạ, nếu nghỉ sẽ không có đủ tiền giúp đỡ cho cha mẹ già ở quê” Anh chia sẻ.

Dù nắng 40 độ các anh công nhân công trường vẫn phải tiếp tục công việc. Nhiệt độ lên cao, trên những mặt đường nhựa như tan chảy cũng là nỗi ám ảnh, của tất cả mọi người. Nhưng trong thời điểm mà không ai muốn bước chân ra đường, thì công việc của những người bán hàng rong, anh xe ôm ( Grap, Go Việt) hay những người Shipper vẫn diễn ra một cách bình thường, mặc cho thời tiết. Các anh" xe ôm công nghệ" kiên nhẫn chờ khách. Tôi gặp Chị Hạnh (bán hàng rong) giữa lúc trời nắng. Chị quấn khăn, đầu đội một chiếc nón, những bước chân của chị chầm chậm trên từng con phố. Chị than thở “ nếu không đi nhanh đến tối sẽ không kịp hết hàng, ngày mai không thể bán lại hàng cũ,dù nắng vẫn tiếp tục phải đi.” Cả gia đình chị đều chuyển lên đây, trên này sinh hoạt mọi thứ đều tốn kém. Nhiều khi thời tiết khắc nghiệt, đôi chân mệt mỏi. Lúc này chị lại nghĩ đến nguồn động lực, tinh thần lớn lao, chính là hai đứa con, để cho con được ăn học một cách tử tế, để thoát nghèo. Không phải đầu tắt mặt tối đi từ lúc trời chưa sáng. Người phụ nữ bán hàng rong bước những bước mệt nhọc giữa trưa nắng. Vất vả nhất có lẽ là những công nhân vệ sinh môi trường. Vào những ngày nắng nóng mùi rác thải bốc lên xộc thẳng vào mũi, tuy đã được trang bị quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang nhưng do số lượng công công việc lớn, nên dù có mũ khăn, quần áo bảo hộ thì vẫn thấy bỏng rát da thịt. Nhiệt độ tăng cao là nỗi ám ảnh đối với những công nhân làm vệ sinh môi trường bởi mùi rác thải bốc lên mạnh hơn. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe



Thời tiết nắng nóng rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, đặc biệt là với người lao động ngoài trời. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết thời tiết nắng nóng là yếu tố thuận lợi làm gia tăng đột quỵ: "Đột quỵ phải có yếu tố nguy cơ, các điều kiện mới xảy ra. Các yếu tố nguy cơ phải kể đến cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, rối loạn nhịp tim, hút thuốc lá, lạm dụng bia rượu, béo phì... Nếu bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ, gặp điều kiện thờ tiết nắng nóng, dễ bị đột quỵ”.

Bên cạnh đó, thời tiết nóng bức sẽ gây căng thẳng, khó chịu, người bệnh quên uống thuốc, ngại đi khám..., dễ khiến bệnh tăng nặng. Đặc biệt, đột quỵ không phải chỉ gặp ở người già, nhiều bệnh nhân trẻ tuổi cũng mắc phải, nhất là những người không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

Bệnh nhân đột quỵ do nắng nóng có một số triệu chứng như nhiệt độ cơ thể có thể lên 40 độ C, ngất xỉu hoặc đau đầu, chóng mặt, choáng váng, không có mồ hôi dù cơ thể rất nóng. Da bệnh nhân đỏ, nóng và khô, chuột rút, tê người, buồn nôn, nhịp tim nhanh, thở nông, thay đổi hành vi như rối loạn, mất phương hướng, phát cơn động kinh,...

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên: Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Đặc biệt, không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc.

Nếu có những biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn, ra mồ hôi quá nhiều,… phải lập tức ngừng làm việc, tìm ngay nơi mát mẻ, thoáng gió, uống nước mát và nghỉ ngơi. Các trường hợp nặng phải lập tức đưa đến cơ sở y tế gần nhất.