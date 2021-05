Những hình ảnh khiến đại úy CA mặc kệ dân vật lộn với cướp hổ thẹn!

Công an đội nắng gặt lúa giúp người dân bị cách ly COVID-19: Chiều ngày 18/5/2021, dưới cái nắng 37 độ C, hàng chục cán bộ Công an huyện, huyện đoàn Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã có mặt tại xã Yên Thạch, làm việc hăng say, mồ hôi ướt đẫm cảnh phục. Chỉ trong thời gian ngắn, ruộng lúa đã được thu hoạch gọn gàng. Việc làm ấy đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ Công an với người dân nơi đây. Công an lao xuống hồ nước cứu cháu bé đuối nước: Ngày 29/3/2020, Trung tá Trương Thụy Hải, Phó Trưởng Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) phát hiện 5 cháu nhỏ đang tri hô, kêu cứu phía bờ hồ. Ngay lập tức, Trung tá Hải nhanh chóng chạy đến và phát hiện 1 cháu nhỏ khoảng 3 tuổi đang bị đuối nước cách bờ hồ khoảng 7m. Trung tá Hải lập tức lao xuống hồ, bơi ra cứu cháu nhỏ đưa lên bờ. Sau 10 phút sơ cứu, nạn nhân đã tỉnh lại và được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu. CSCĐ nhanh trí cứu cháu bé lên cơn co giật: Chiều ngày 4/8/2019, trong trận đấu bóng đá giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai, một cổ động viên nhí có dấu hiệu mất ý thức, lên cơn co giật. Ngay lập tức cháu bé được di chuyển khỏi khán đài đông đúc ngột ngạt rồi một chiến sĩ CSCĐ vừa bế vừa chạy ra chỗ xe cứu thương của sân, một người khác thì lấy tay cho vào miệng để tránh tình trạng nuốt lưỡi. Chiến sĩ cảnh sát kể trên lộ rõ gương mặt đau đớn do cậu bé vẫn cắn chặt ngón tay anh. Hình ảnh này sau đó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, làm lay động trái tim bao người. CSGT đứng chào đoàn bác sĩ phòng chống dịch COVID-19: Giữa trưa nắng ngày 15/5/2021, trung uý Tống Ngọc Kiên, Đội CSGT Yên Dũng đứng nghiêm, giơ tay chào đoàn cán bộ, y bác sĩ từ Quảng Ninh về Bắc Giang hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 gây xúc động mạnh với người dân. Một hành động, như một phản xạ, không chút dàn dựng, hơn vạn lời nói, hơn tỉ thứ tuyên truyền. Công an huyện Bố Trạch cứu ô tô bị lũ cuốn: Ngày 19/10/2020, ôtô khách BKS 43B - 024.54 chạy hướng Bắc – Nam, trên xe có 18 người, trong đó có 5 phụ nữ và 1 em bé 2 tuổi bị lũ cuốn trôi. Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng đến ứng cứu. Trong đêm tối giữa dòng nước xiết, các chiến sĩ Công an bơi ra chiếc xe, sau đó đập kính, buộc dây vào xe rồi tổ chức cho người bị nạn trên xe cầm dây đi vào bờ. Đến gần 4h sáng, lực lượng cứu hộ mới đưa được 5 phụ nữ và 1 em bé khoảng 2 tuổi ra khỏi xe sau đó tiếp tục giải cứu những hành khách còn lại. Khi hành khách cuối cùng được đưa vào bờ an toàn, hàng trăm người dân chứng kiến đã vỡ òa trong sung sướng. Trong số các nạn nhân của vụ việc, em bé 2 tuổi do quá hoảng sợ nên đã khóc rất nhiều. Thấy vậy, một chiến sĩ công an đã cởi quân phục của mình, cuốn vào cho bé để ủ ấm và vỗ về, cho bé ngủ. Hình ảnh này đã lan tỏa khiến người dân vùng lũ cảm thấy ấm lòng. Cảnh sát cứu nhân viên nhảy cầu: Ngày 11/3/2021, Đội Cảnh sát đường thủy – Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An nhận được được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối liền giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) tự tử. Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cứu sống người đàn ông đang chới với dưới dòng sông Lam. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn luôn túc trực ngày đêm để canh chừng "bà hỏa". Mỗi lần có hỏa hoạn là mỗi trận chiến căng thẳng giữa "bà hỏa" và chiến sĩ Công an Nhân dân. Họ sẵn sàng lao vào đám lửa, khói đen để cứu mạng sống của người dân, bất kể bản thân mình có thể hy sinh. Những chiến sĩ Công an Nhân dân luôn tận tụy, phục vụ người dân dù thể xác và tinh thần mệt mỏi. Trong những đợt bão lũ, người dân ở vùng lũ các tỉnh miền Trung phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Nước lũ dâng cao, nhấn chìm tất cả tài sản, cùng với đó còn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Và trong lúc hoạn nạn đó, hình ảnh những người chiến sỹ CAND không quản ngày đêm, vượt dòng lũ dữ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân. Và trong mỗi cuộc chiến như vậy, mất mát đau thương dù không ai mong muốn nhưng lại khó tránh khỏi, những trái tim quả cảm đã ngã xuống vì sự bình yên của người dân. Chiều muộn ngày 17/10/2020, mưa lũ dâng cao khiến nhiều người dân ở xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đi làm rẫy bị mất tích. Công an xã và UBND xã Hướng Việt cử 7 cán bộ tham gia tìm kiếm. Trên đường cứu nạn bị núi sạt lở khiến Đại úy Trương Văn Thắng hy sinh tại chỗ. Ba cán bộ xã khác bị thương. Còn bốn cán bộ khác bị cuốn mất tích nhưng sau đó đã trở về.

