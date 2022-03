Những gã cha dượng hóa "yêu râu xanh" xâm hại con riêng vợ

Cha dượng đồi bại cưỡng dâm con riêng của vợ: Trong khoảng thời gian từ 26/8/2020 đến ngày 19/3, Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú huyện Yên Châu, Sơn La) đã nhiều lần cưỡng dâm cháu H.T.R.L. (SN 2007) - con riêng của chị H.T.N (SN 1986, là vợ Hoan). Ngày 28/3, Công an huyện Yên Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Hoan. Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ suốt 3 năm: Từ năm 2019 đến ngày 20/2/2022, Danh Mạnh (36 tuổi, ngụ Giồng Riềng, Kiên Giang) đã thực hiện hàng chục lần giao cấu và hiếp dâm đứa con gái riêng của vợ cháu cháu M. (15 tuổi). Ngày 23/3, Công an huyện Giồng Riềng cho biết đã bắt tạm Mạnh. Cha dượng xâm hại con riêng của vợ: Quách Văn Hiếu (SN 1994, trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có hành vi xâm hại đối với cháu N.T.Th. (SN 2011) là con riêng của vợ Hiếu. Sự việc sau đó được gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Ngày 2/3, Công an TX Phú Mỹ cho biết đã bắt giữ Hiếu. (Ảnh minh hoạ) Mẹ mang bầu, con gái 11 tuổi liên tục bị cha dượng hiếp dâm: Trong thời gian chị B. mang thai, từ tháng 7/2021 đến ngày 29/01/2022, Trần Văn Nguyên (SN 1991, thường trú tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với cháu L.T. 11 tuổi. Ngày 10/2, Công an huyện Long Thành cho biết đã tạm giữ Nguyên. Hiếp dâm con gái riêng của vợ: Trần Anh Tuấn (SN 1993, quê Thanh Hoá) chung sống như vợ chồng với chị A. (SN 1994; ngụ TP HCM) cùng cháu N. (10 tuổi, con riêng của chị A.) tại một nhà trọ trên địa bàn phường Bình Hoà, TP Thuận An, Bình Dương. Ngày 8/1, chị A. phát hiện Tuấn đang có hành vi giao cấu với con mình nên trình báo Công an. Ngày 11/1, Tuấn bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ. "Yêu râu xanh" hiếp dâm con gái riêng của vợ: Ngày 26/7/2021, sau khi uống rượu về, thấy cháu T. T. Q. (SN 2008) và em gái đang ngủ, Triệu A Hai (SN 1984, trú huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) đã đến nằm cạnh và có hành vi hiếp dâm cháu Q. con gái riêng của vợ. Ngày 30/7/2021, Công an huyện Ba Chẽ cho biết đã bắt giữ Hai. Bố dượng khống chế trói tay ông nội, hiếp dâm con gái riêng của vợ: Sau khi say rượu và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ, Đồng Văn Tiền (37 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) tới nhà ông nội bé gái là ông Phùng Văn T. (trú cùng huyện) khống chế, trói tay ông, rồi hiếp dâm con riêng của vợ. Ngày 18/4/2021, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tiền. Hiếp dâm con riêng của vợ 'hờ', dọa đánh gãy chân nếu tiết lộ: Lê Văn Minh (SN 1970, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) đã thực hiện hành vi giao cấu với con riêng của vợ "hờ" là cháu T.Đ.K.D. (SN 2009). Sau đó dọa đánh gãy chân nếu nói cho người khác biết. Ngày 17/5/2020, VKSND tỉnh Phú Yên cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Minh. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Cha dượng đồi bại cưỡng dâm con riêng của vợ: Trong khoảng thời gian từ 26/8/2020 đến ngày 19/3, Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú huyện Yên Châu, Sơn La) đã nhiều lần cưỡng dâm cháu H.T.R.L. (SN 2007) - con riêng của chị H.T.N (SN 1986, là vợ Hoan). Ngày 28/3, Công an huyện Yên Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Hoan. Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ suốt 3 năm: Từ năm 2019 đến ngày 20/2/2022, Danh Mạnh (36 tuổi, ngụ Giồng Riềng, Kiên Giang) đã thực hiện hàng chục lần giao cấu và hiếp dâm đứa con gái riêng của vợ cháu cháu M. (15 tuổi). Ngày 23/3, Công an huyện Giồng Riềng cho biết đã bắt tạm Mạnh. Cha dượng xâm hại con riêng của vợ: Quách Văn Hiếu (SN 1994, trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có hành vi xâm hại đối với cháu N.T.Th. (SN 2011) là con riêng của vợ Hiếu. Sự việc sau đó được gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Ngày 2/3, Công an TX Phú Mỹ cho biết đã bắt giữ Hiếu. (Ảnh minh hoạ) Mẹ mang bầu, con gái 11 tuổi liên tục bị cha dượng hiếp dâm: Trong thời gian chị B. mang thai, từ tháng 7/2021 đến ngày 29/01/2022, Trần Văn Nguyên (SN 1991, thường trú tại xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với cháu L.T. 11 tuổi. Ngày 10/2, Công an huyện Long Thành cho biết đã tạm giữ Nguyên. Hiếp dâm con gái riêng của vợ: Trần Anh Tuấn (SN 1993, quê Thanh Hoá) chung sống như vợ chồng với chị A. (SN 1994; ngụ TP HCM) cùng cháu N. (10 tuổi, con riêng của chị A.) tại một nhà trọ trên địa bàn phường Bình Hoà, TP Thuận An, Bình Dương. Ngày 8/1, chị A. phát hiện Tuấn đang có hành vi giao cấu với con mình nên trình báo Công an. Ngày 11/1, Tuấn bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ. "Yêu râu xanh" hiếp dâm con gái riêng của vợ: Ngày 26/7/2021, sau khi uống rượu về, thấy cháu T. T. Q. (SN 2008) và em gái đang ngủ, Triệu A Hai (SN 1984, trú huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) đã đến nằm cạnh và có hành vi hiếp dâm cháu Q. con gái riêng của vợ. Ngày 30/7/2021, Công an huyện Ba Chẽ cho biết đã bắt giữ Hai. Bố dượng khống chế trói tay ông nội, hiếp dâm con gái riêng của vợ: Sau khi say rượu và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ, Đồng Văn Tiền (37 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) tới nhà ông nội bé gái là ông Phùng Văn T. (trú cùng huyện) khống chế, trói tay ông, rồi hiếp dâm con riêng của vợ. Ngày 18/4/2021, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tiền. Hiếp dâm con riêng của vợ 'hờ', dọa đánh gãy chân nếu tiết lộ: Lê Văn Minh (SN 1970, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) đã thực hiện hành vi giao cấu với con riêng của vợ "hờ" là cháu T.Đ.K.D. (SN 2009). Sau đó dọa đánh gãy chân nếu nói cho người khác biết. Ngày 17/5/2020, VKSND tỉnh Phú Yên cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Minh. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).