Những dấu ấn ông Hoàng Trung Hải trước khi nghỉ hưu

Ngày 27/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và trao quyết định nghỉ chế độ cho ông Hoàng Trung Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN) Ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27/9/1959, quê quán Thái Bình, có trình độ thạc sỹ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII. Quá trình công tác, ông Hoàng Trung Hải có nhiều năm gắn bó với ngành điện lực. Cụ thể, trước năm 1991 đến năm 1993, ông Hoàng Trung Hải từng là kỹ sư, trưởng kíp, trưởng ca, Phó quản đốc phân xưởng rồi Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Kỹ sư chính vận hành Nhà máy Điện Phả Lại; Trưởng Phòng Thư ký tổng hợp, sau là Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Công ty Điện lực I Hà Nội. Tháng 9/1993-9/1995, ông làm Phó Văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Năng lượng. Sau đó đi học thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen. Từ tháng 9/1995-6/1997, ông Hải là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Đến tháng 7/1997, ông làm Ủy viên Ban cán sự Đảng đồng thời được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Tháng 4/1998, ông Hải được điều động làm Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Từ tháng 8/2000-4/2001, ông từng là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, và còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương. Giai đoạn từ tháng 4/2001-7/2002, ông Hoàng Trung Hải được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp. Ông cũng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Từ tháng 8/2002-7/2007, ông Hải là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2007, ông Hoàng Trung Hải được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục giữ chức vụ này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII ngày 3/8/2011 được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Sau đó, ông Hoàng Trung Hải tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4/2016, ông Hoàng Trung Hải nhận quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Trước đó, tháng 2/2016, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 2/2020, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ Chính trị, điều động phân công ông Hoàng Trung Hải giữ chức Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian 4 năm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Hải cùng với toàn thể Thường trực, Ban Chấp hành thành phố, cả hệ thống chính trị của thành phố nỗ lực cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ tập thể, xây dựng Thủ đô và cũng đạt được một số kết quả. Đáng chú ý, trước đó, ngày 10/1/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức cảnh cáo. Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II). Ông Hải đã thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ, ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng Hợp đồng EPC số 01#, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị Hợp đồng gói thầu EPC số 01# của Dự án TISCO II và tăng chi phí Phần C của Hợp đồng; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án TISCO II và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo Quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc TISCO tách Phần C ra khỏi Hợp đồng EPC số 01# và giao cho Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý Hợp đồng EPC nói trên. Đồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với Hợp đồng EPC số 01# của Dự án TISCO II. Tại kỳ họp 41 tháng 12/2019, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco II. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV1

Ngày 27/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và trao quyết định nghỉ chế độ cho ông Hoàng Trung Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN) Ông Hoàng Trung Hải sinh ngày 27/9/1959, quê quán Thái Bình, có trình độ thạc sỹ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII. Quá trình công tác, ông Hoàng Trung Hải có nhiều năm gắn bó với ngành điện lực. Cụ thể, trước năm 1991 đến năm 1993, ông Hoàng Trung Hải từng là kỹ sư, trưởng kíp, trưởng ca, Phó quản đốc phân xưởng rồi Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Kỹ sư chính vận hành Nhà máy Điện Phả Lại; Trưởng Phòng Thư ký tổng hợp, sau là Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Công ty Điện lực I Hà Nội. Tháng 9/1993-9/1995, ông làm Phó Văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Năng lượng. Sau đó đi học thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen. Từ tháng 9/1995-6/1997, ông Hải là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Đến tháng 7/1997, ông làm Ủy viên Ban cán sự Đảng đồng thời được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. Tháng 4/1998, ông Hải được điều động làm Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Từ tháng 8/2000-4/2001, ông từng là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, và còn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương. Giai đoạn từ tháng 4/2001-7/2002, ông Hoàng Trung Hải được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp. Ông cũng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Từ tháng 8/2002-7/2007, ông Hải là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2007, ông Hoàng Trung Hải được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục giữ chức vụ này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII ngày 3/8/2011 được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Sau đó, ông Hoàng Trung Hải tiếp tục được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4/2016, ông Hoàng Trung Hải nhận quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Trước đó, tháng 2/2016, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 2/2020, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ Chính trị, điều động phân công ông Hoàng Trung Hải giữ chức Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian 4 năm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Hải cùng với toàn thể Thường trực, Ban Chấp hành thành phố, cả hệ thống chính trị của thành phố nỗ lực cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ tập thể, xây dựng Thủ đô và cũng đạt được một số kết quả. Đáng chú ý, trước đó, ngày 10/1/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức cảnh cáo. Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II). Ông Hải đã thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ, ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng Hợp đồng EPC số 01#, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị Hợp đồng gói thầu EPC số 01# của Dự án TISCO II và tăng chi phí Phần C của Hợp đồng; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án TISCO II và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo Quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc TISCO tách Phần C ra khỏi Hợp đồng EPC số 01# và giao cho Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý Hợp đồng EPC nói trên. Đồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với Hợp đồng EPC số 01# của Dự án TISCO II. Tại kỳ họp 41 tháng 12/2019, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco II. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV1