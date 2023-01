Những chuyến tàu cuối năm đong đầy cảm xúc của khách và nhà ga

Chỉ còn vài giờ nữa sẽ bước sang năm mới Quý Mão 2023, các chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Hà Nội chở người dân về quê đón Tết. Những chuyến tàu mang cảm xúc đong đầy hương vị của ngày Tết, đưa mọi người về sum vầy đầm ấm bên gia đình.

Hành khách của những chuyến tàu cuối cùng trong năm ngành đường sắt.

Chia sẻ với PV, bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, so với cùng kỳ năm 2022, lượng hành khách sử dụng đường sắt tăng hơn nhiều, đó là tín hiệu khả quan và rất đáng mừng.

Nhìn lại năm qua, lượng hành khách trên tuyến đường sắt rời Hà Nội chủ yếu là về Hải Phòng. Dịp Tết năm nay, lượng khánh đi tuyến Vinh và Lào Cai để về quê và du Xuân tăng mạnh. Tính riêng ngày 30 Tết, ga Hà Nội đã đón 1.476 khách lên tàu, trả tại ga 1170 khách.

Ai cũng hối hả, vội vã để về nhà đón Tết bằng những chuyến tàu.

Anh Trần Ngọc Tuấn, quê ở TP Vinh chọn chuyến tàu cuối cùng của năm để về với gia đình. "Đây không phải lần đầu tiên tôi đón giao thừa trên tàu; đặc biệt là dịp COVID-19 với những kỷ niệm khó quên. Do công việc nên phải về muộn và mỗi lần đón giao thừa trên chuyến tàu thật nhiều cảm xúc. Đặc biệt đó là rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Hy vọng một năm mới sẽ may mắn và an lành cho mọi người".

Để phục vụ việc di chuyển của người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023, Ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt đã huy động 6.000 cán bộ trực đêm giao thừa và ngày mùng 1. Riêng ngày 30 Tết có 14 chuyến tàu đến và 10 đi tại ga Hà Nội.

Ngành đường sắt huy động mọi nguồn lực để phục vụ việc đi lại của người dân dịp Tết Quý Mão 2023.

So với Tết năm 2022 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ga Hà Nội nhộn nhịp hơn rất nhiều. Ngay trong ngày 30 Tết những băng ghế chờ của nhà ga lúc nào cũng đông đúc.

Những chuyến tầu cuối năm xuất phát tại ga Hà Nội thật nhiều cảm xúc. Nó là cầu nối để đưa hàng ngàn người dân về với quê hương mang cảm xúc đong đầy hương vị yêu thương, sum họp.