Những “anh hùng nhí” dũng cảm cứu người năm 2022

Cậu bé lớp 6 cứu sống bạn bị rơi xuống giếng: Trưa 7/12, em N.H.B. (học sinh lớp 5D, Trường tiểu học Tây Tựu A - phường Tây Tựu, Hà Nội) đang chơi ở gần giếng nước trong khuôn viên chùa thì trượt chân ngã xuống. Do không biết bơi, B. vùng vẫy kêu cứu. Đang chơi ở gần đó, nghe tiếng kêu cứu, ngay lập tức Hà Công Minh Đức (học sinh lớp 6A6, Trường THCS Tây Tựu) chạy đến, nhảy xuống nước cứu bạn. (Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô) Giếng rất rộng, mực nước sâu nhất là 2m. Đức không biết bơi nên lúc nhảy xuống em chỉ đứng ở mực nước tầm ngang ngực rồi dùng một chiếc cọc để B. nắm lấy và ra sức kéo bạn lên bờ. Ngay sau đó, Đảng ủy, UBND phường Tây Tựu và Đoàn thanh niên phường đã quyết định khen tặng em Hà Công Minh Đức vì đã có hành động dũng cảm cứu bạn. (Ảnh: Đoàn thanh niên phường Tây Tựu) Nam sinh lớp 7 cứu cụ ông ngã ở đường ray khi đoàn tàu đang lao tới: Ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng bằng khen cho em Hoàng Mạnh Chiến (học sinh lớp 7A2, Trường THCS Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Kèm theo bằng khen, em Hoàng Mạnh Chiến sẽ được thưởng theo quy định hiện hành. (Ảnh: Người lao động) Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 26/11, ông Nguyễn Thanh Vót (SN 1953, trú phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) đi xe máy đến đoạn đường cắt ngang đường sắt thì bất ngờ bị ngã. Ông Vót không tự đứng dậy được, trong khi đó đoàn tàu kéo than từ hướng TP Cẩm phả về phường Cửa Ông đang lao tới gần. Đúng lúc đó, em Hoàng Mạnh Chiến đi xe đạp ngang qua. Không ngần ngại, em liền lao vào kéo ông Vót ra khỏi đường ray. Ông Vót thoát chết trong gang tấc, chỉ bị thương nhẹ. (Ảnh: Đại Đoàn Kết) Lao xuống mương cứu bạn, học sinh lớp 5 ở Thanh Hóa đuối nước: Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 16/11, trong lúc hai học sinh (một nam, một nữ) của Trường Tiểu học Hà Vinh (xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cùng nhau đi học về, khi đi qua đoạn mương nước tưới tiêu, không may bạn nữ trượt chân ngã xuống mương. Thấy vậy, em V.V.Q. (học sinh lớp 5E) đã lập tức nhảy xuống cứu bạn. Do nước sâu nên cả 2 em chới với. Đúng lúc đó, một thanh niên đi qua phát hiện đã lao xuống cứu 2 em. Tuy nhiên, người này chỉ kịp cứu được bé gái lên bờ, còn em Q. không qua khỏi. Nữ sinh lớp 5 quên mình cứu bạn đuối nước: Ngày 8/6, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện Lễ truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Dương Thị Yến Nhi (học sinh lớp 5D, Trường tiểu học Ninh Thân, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hoà). (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Trước đó, vào ngày 8/5, em Dương Thị Yến Nhi và các bạn đi đến khu vực cầu Hai Trại, sông Tân Lâm, xã Ninh Phụng thì hai người bạn đi cùng bị trượt chân vào hố nước sâu và có dấu hiệu đuối nước. Yến Nhi đã dũng cảm nhảy xuống đẩy hai bạn đang đuối nước vào bờ, còn bản thân thì bị nước cuốn vào hố nước sâu dẫn đến tử vong. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Nam sinh lớp 6 lao vào vùng nước sâu cứu người đuối nước: Khoảng 17h ngày 12/5, Mai Hải Đăng, (SN 2009, học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học số 1 Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cùng anh trai xuống tắm ở đoạn sông gần cầu Chu Kê. Tại đây, Đăng phát hiện anh Lê Bá Sang (SN 1999, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy) đang đuối nước, chới với giữa sông. (Ảnh minh hoạ) Trong khi anh trai đi tìm người trợ giúp, Đăng bơi ra cứu người. Khi em bơi khoảng 15m ra giữa sông thì anh Sang đã chìm. Sau 2 lần lặn xuống mực nước sâu khoảng 3m, Đăng đã đưa nạn nhân lên mặt nước, dìu vào trụ cầu giữa sông. Bình tĩnh sơ cứu, Đăng đã giúp nạn nhân hồi tỉnh. Chiều 13/5, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã trao tặng bằng khen cho Mai Hải Đăng và biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người của em. (Vietnamplus) Nam sinh lớp 8 cứu hai em nhỏ đuối nước: Ngày 23/4, trong lúc chơi đùa cạnh kênh N1 thuộc hệ thống thủy lợi sông Rác chảy qua thôn 5 (xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hai em V.T.A. và L.T.D. (cùng học lớp 6, Trường THCS Minh Lạc; ở xã Cẩm Minh) không may trượt chân rơi xuống và bị dòng nước đẩy ra khu vực kênh sâu khoảng 2-3m, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nghe tiếng kêu cứu, em Nguyễn Văn Dương (học sinh lớp 8D, Trường THCS Minh Lạc) đang học trong nhà đã chạy đến ứng cứu, đưa hai nạn nhân vào bờ. Nam sinh lớp 8 sau đó cùng người dân vận dụng kỹ năng cứu người bị đuối nước học được ở trường để hô hấp nhân tạo, ép lồng ngực cứu sống hai em nhỏ.

