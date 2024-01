Nhóm thanh, thiếu niên mang kiếm, dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 24/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Ngọc Lặc trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an huyện đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 4 thanh, thiếu niên đang tụ tập, cầm theo khí đi giải quyết mâu thuẫn…

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi phát hiện 4 thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác của Công an huyện Ngọc Lặc đã nhanh chóng ngăn chặn và làm rõ sự việc. Qua làm việc với lực lượng Công an, nhóm thanh, thiếu niên trên được xác định là B.V.H. (SN 2009); Q.V.T. (SN 2009); T.K.Đ. (SN 2009 đều trú tại xã Thạch Lập và P.V.N. (SN 2006) trú tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Tại cơ quan Công an, 4 thanh, thiếu niên khai nhận, do có mâu thuẫn với một nhóm, thanh thiếu niên ở xã Thúy Sơn nên đã hẹn đến khu vực Quảng trường Hạc Thành ở thị trấn Ngọc Lặc để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, 4 thanh, thiếu niên này đã mang theo vũ khí là 1 dao phóng lợn, 1 kiếm tự chế. Hiện, Công an huyện Ngọc Lặc đang phối hợp với gia đình, nhà trường để giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.