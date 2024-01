Hành trình truy bắt tên sát nhân, bất ngờ động cơ giết nhân viên quán karaoke

Theo hồ sơ vụ án, sáng 18/2/2023, chủ quán karaoke Bảo Trân ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi phát hiện anh Lê Trung Hiếu (21 tuổi, nhân viên phục vụ quán) nằm bất tỉnh trên một phòng nghỉ của nhân viên trên tầng 3. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Vùng mặt và đầu của anh Hiếu có nhiều thương tích. Xung quanh phòng và lối đi có nhiều vết máu và dấu chân. Chủ quán liền đưa Hiếu đi cấp cứu nhưng nạn nhân được xác định đã chết trước đó. Công an huyện Nghĩa Hành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng một số phòng nghiệp vụ cũng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều hung khí. Qua khám nghiệm tử thi, hội đồng khám nghiệm xác định anh Hiếu bị vỡ, chấn thương hộp sọ dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo thông tin của một số nhân viên phục vụ và chủ quán karaoke Bảo Trân, Hiếu và nhân viên B.T.H. (22 tuổi, ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) ngủ ở tầng 3 quán karaoke Bảo Trân. Khoảng 21h ngày 17/2, 3 thanh niên đến quán karaoke Bảo Trân hát và yêu cầu 3 nhân viên nữ tiếp khách. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Đến 0h40 ngày 18/2, 3 thanh niên trên tính tiền ra về. Hiếu và B.T.H. cùng dọn dẹp phòng hát, sau đó lên tầng 3 nằm nghỉ. Một lúc sau, B.T.H. đi về TP Quảng Ngãi ngủ cùng bạn gái tại một nhà nghỉ. Đến khoảng 9h40 cùng ngày, chủ quán phát hiện anh Hiếu nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trong phòng ngủ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trích xuất hình ảnh camera của quán cho thấy thời gian khoảng 3h ngày 18/2, một thanh niên trên tay cầm đèn pin và một vật không xác định đi từ cầu thang nhà xe lên tầng 3. Khoảng 10 phút sau, thanh niên này rời đi. Từ hình ảnh camera trên, lực lượng công an tập trung rà soát địa bàn huyện Nghĩa Hành. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhà chức trách sau đó xác định Đoàn Nam Phước (34 tuổi, ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành) là nghi phạm giết anh Lê Trung Hiếu. Tuy nhiên, Phước không có mặt tại địa phương. Lần theo thông tin cho thấy Phước đã mua vé máy bay vào TP HCM và sau đó đến Bình Dương. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trao đổi phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương về đặc điểm, nhân thân, khu vực Phước đang lẩn trốn để phối hợp truy bắt. Đến 21h cùng ngày, Phước bị bắt giữ khi đi lang thang tại đường Nguyễn Văn Thành, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phước khai có mâu thuẫn với nhân viên phục vụ quán hát nhưng không biết tên người này. Khoảng 2h40 ngày 18/2, Phước đi bộ đến quán karaoke Bảo Trân để đánh nhân viên quán karaoke. Trên đường đi, Phước nhặt một cục đá ven đường rồi mở cửa cổng nhà xe phía sau quán karaoke Bảo Trân để lên tầng 2. Dùng đèn pin điện thoại rọi vào các phòng hát karaoke nhưng không thấy ai, anh ta đi lên tầng 3 thì thấy anh Hiếu đang nằm ngủ một mình trong phòng. Phước dùng cục đá mang theo tấn công anh Hiếu rồi lấy trộm xe máy và tẩu thoát. Trên đường đi, Phước ném cục đá xuống kênh rồi đến nhà nghỉ rửa vết thương và ngủ lại. Đến 6h sáng, Phước đi xe đến quán cà phê để ăn sáng rồi bỏ xe lại đây. Đến 9h cùng ngày, Phước đón xe khách ra sân bay Chu Lai, mua vé máy bay vào TP HCM, sau đó đón xe đi Bình Dương. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý Phước về Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Việc Phước khai động cơ sát hại nhân viên quán karaoke đang được Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh điều tra làm rõ. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 18/2/2023, chủ quán karaoke Bảo Trân ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi phát hiện anh Lê Trung Hiếu (21 tuổi, nhân viên phục vụ quán) nằm bất tỉnh trên một phòng nghỉ của nhân viên trên tầng 3. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Vùng mặt và đầu của anh Hiếu có nhiều thương tích. Xung quanh phòng và lối đi có nhiều vết máu và dấu chân. Chủ quán liền đưa Hiếu đi cấp cứu nhưng nạn nhân được xác định đã chết trước đó. Công an huyện Nghĩa Hành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng một số phòng nghiệp vụ cũng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều hung khí. Qua khám nghiệm tử thi, hội đồng khám nghiệm xác định anh Hiếu bị vỡ, chấn thương hộp sọ dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo thông tin của một số nhân viên phục vụ và chủ quán karaoke Bảo Trân, Hiếu và nhân viên B.T.H. (22 tuổi, ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) ngủ ở tầng 3 quán karaoke Bảo Trân. Khoảng 21h ngày 17/2, 3 thanh niên đến quán karaoke Bảo Trân hát và yêu cầu 3 nhân viên nữ tiếp khách. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Đến 0h40 ngày 18/2, 3 thanh niên trên tính tiền ra về. Hiếu và B.T.H. cùng dọn dẹp phòng hát, sau đó lên tầng 3 nằm nghỉ. Một lúc sau, B.T.H. đi về TP Quảng Ngãi ngủ cùng bạn gái tại một nhà nghỉ. Đến khoảng 9h40 cùng ngày, chủ quán phát hiện anh Hiếu nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trong phòng ngủ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trích xuất hình ảnh camera của quán cho thấy thời gian khoảng 3h ngày 18/2, một thanh niên trên tay cầm đèn pin và một vật không xác định đi từ cầu thang nhà xe lên tầng 3. Khoảng 10 phút sau, thanh niên này rời đi. Từ hình ảnh camera trên, lực lượng công an tập trung rà soát địa bàn huyện Nghĩa Hành. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhà chức trách sau đó xác định Đoàn Nam Phước (34 tuổi, ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành) là nghi phạm giết anh Lê Trung Hiếu. Tuy nhiên, Phước không có mặt tại địa phương. Lần theo thông tin cho thấy Phước đã mua vé máy bay vào TP HCM và sau đó đến Bình Dương. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trao đổi phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương về đặc điểm, nhân thân, khu vực Phước đang lẩn trốn để phối hợp truy bắt. Đến 21h cùng ngày, Phước bị bắt giữ khi đi lang thang tại đường Nguyễn Văn Thành, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phước khai có mâu thuẫn với nhân viên phục vụ quán hát nhưng không biết tên người này. Khoảng 2h40 ngày 18/2, Phước đi bộ đến quán karaoke Bảo Trân để đánh nhân viên quán karaoke. Trên đường đi, Phước nhặt một cục đá ven đường rồi mở cửa cổng nhà xe phía sau quán karaoke Bảo Trân để lên tầng 2. Dùng đèn pin điện thoại rọi vào các phòng hát karaoke nhưng không thấy ai, anh ta đi lên tầng 3 thì thấy anh Hiếu đang nằm ngủ một mình trong phòng. Phước dùng cục đá mang theo tấn công anh Hiếu rồi lấy trộm xe máy và tẩu thoát. Trên đường đi, Phước ném cục đá xuống kênh rồi đến nhà nghỉ rửa vết thương và ngủ lại. Đến 6h sáng, Phước đi xe đến quán cà phê để ăn sáng rồi bỏ xe lại đây. Đến 9h cùng ngày, Phước đón xe khách ra sân bay Chu Lai, mua vé máy bay vào TP HCM, sau đó đón xe đi Bình Dương. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý Phước về Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Việc Phước khai động cơ sát hại nhân viên quán karaoke đang được Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh điều tra làm rõ.