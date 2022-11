Nhóm thanh niên bán hàng ngàn bằng lái xe giả, thu hàng tỷ đồng

Ngày 2/11, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin hàng loạt chuyên án lớn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Vượng (28 tuổi), Hoàng Văn Đằng (27 tuổi), Tống Xuân Duy (19 tuổi) và Cao Thị Hiền (19 tuổi) cùng trú tại huyện Giao Thủy (Nam Định) để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

GPLX giả.

PC02 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tình trạng nhiều người dân tại tỉnh này đăng ký xin cấp, đổi GPLX ô tô, xe máy chỉ từ 7 - 10 ngày là nhận được và hồ sơ sát hạch qua dịch vụ ship hàng. Vào cuộc xác minh, PC02 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên Facebook có nhiều trang, nhóm giả mạo các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe chạy quảng cáo rầm rộ “nhận làm GPLX các hạng A1, A2, B1, B2…” và cam kết “GPLX thật 100%, có mã QR, chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, cung cấp hình ảnh căn cước công dân sẽ có người thi hộ, có hồ sơ gốc… nhận bằng lái mới phải trả tiền”.

PC02 Công an tỉnh Phú Thọ xác định các “trung tâm đào tạo sát hạch lái xe” này đều không có địa chỉ thật và không có thông tin trong hệ thống đào tạo lái xe được cấp phép. Tuy nhiên, những “trung tâm ma” này có rất nhiều người ở khắp cả nước đăng ký xin cấp, đổi GPLX các hạng và đang sử dụng GPLX giả. Ngày 6/10, PC02 Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khám xét khẩn cấp của nhóm bị can kể trên tại một chung cư ở Hà Nội và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo và làm giả GPLX.

Công an tỉnh Phú Thọ xác định từ tháng 6 - 10/2022, Vượng đã tạo khoảng 20 trang Facebook lấy tên là “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe…”, chạy quảng cáo nhận cấp, đổi GPLX các hạng để lừa những người có nhu cầu. Mỗi bộ hồ sơ và GPLX mô tô, các bị can bán với giá 1,3 triệu đồng, GPLX ô tô từ 2,5 - 4,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận đã bán hàng trăm bộ hồ sơ và GPLX giả cho nhiều người khắp cả nước để thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Công an thu giữ 127 bộ hồ sơ và GPLX giả mà các bị can đã làm xong nhưng chưa kịp gửi cho những người "đặt hàng". Theo lãnh đạo PC02 Công an tỉnh Phú Thọ, trên địa bàn có 2 nạn nhân bị lừa, thiệt hại 3,3 triệu đồng; các bị can đã lừa đảo trên 20 tỉnh, thành và bán khoảng 1.000 GPLX cho bị hại sử dụng.

Lãnh đạo PC02 Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, có những người sau khi làm GPLX giả cho mình và người thân, sau đó làm cho hàng xóm, để lấy lãi từ 200.000 - 400.000 đồng/GPLX giả. Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo ai đang sử dụng GPLX giả của đường dây kể trên cần liên hệ với công an để nộp lại, tránh hậu quả về an toàn giao thông cũng như vi phạm pháp luật.