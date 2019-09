Nhóm giang hồ bắt cóc đánh đập bạn của con nợ đòi 1 tỷ đồng

Ngày 18/9, Công an quận 7, TPHCM tạm giữ 9 đối tượng trong băng nhóm giang hồ thực hiện việc bắt giữ 3 người trái pháp luật đánh đập đòi con nợ 1 tỷ đồng.



Theo điều tra, Nguyễn Bá Huy (SN 1988, ngụ quận 7) có quen biết với người tên Dũng (chưa rõ lai lịch) và cho người này vay số tiền 1 tỷ đồng. Sau 1 thời gian, Dũng không có tiền trả nợ nên bỏ trốn.

Lúc này, Huy cùng với Phan Ngọc Bảo Vy (SN 1999, là vợ Huy), Hàn Văn Hiếu (SN 2000) và Vương Huy Lương (SN 1995, cùng ngụ quận 7 bàn bạc thuê băng nhóm chuyên đòi nợ thuê do Phạm Văn Lộc (SN 1988, là đối tượng cầm đầu).

Sau khi thoả thuận, nhóm Lộc đồng ý đòi nợ giúp và yêu cầu Huy phải trả phí 30% số tiền (300 triệu đồng).

Nhóm đối tượng tại công an.

Hai ngày 13 và 14/9, Lộc cùng nhóm đàn em là Trần Anh Hoàng (SN 1991), Nguyễn Ngọc Trí (SN 2002), Nguyễn Đạt (SN 1996) và Huỳnh Tấn Dũng (SN 1996, cùng ngụ huyện Nhà Bè) cùng Huy, Vy, Hiếu, Lương bắt giữ 3 người có quan hệ bạn bè với Dũng .

Sau đó, nhóm yêu cầu 3 người này phải chỉ nơi Dũng đang bỏ trốn. Nhóm giang hồ đưa nạn nhân về khách sạn ở đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7 để đánh đập, tra khảo.

Khoảng 22h30 ngày 14/9, trinh sát Công an quận 7 phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè đã ập vào khách sạn trên khống chế nhóm đối tượng bắt cóc con nợ để đòi nợ. Đồng thời, công an giải cứu thành công 3 nạn nhân. Khám xét, công an thu giữ nhiều mã tấu, công cụ hỗ trợ.

Bước đầu, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi bắt cóc con nợ để đòi 1 tỷ đồng. Công an đang điều tra mở rộng vụ án.