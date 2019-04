Bắt khẩn cấp “con nợ” đánh 3 người đi đòi nợ thuê bầm dập, bò lê bò càng

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp "con nợ" đã đánh bầm dập nhóm nhân viên công ty đòi nợ thuê, bắt quỳ xin lỗi.

Tối 8-4, thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an thị xã Đông Triều, xác nhận với Báo Người Lao Động, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Đức Lân (SN 1974, ở thôn Yê Hợp, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ các hành vi đánh bầm dập người đi đòi nợ thuê, bắt quỳ lạy xảy ra tại thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ vào ngày 6-4.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, do ông Lân có nợ của một người tên Thành (ở Mạo Khê, cùng thị xã Đông Triều) số tiền 400 triệu đồng nhưng nhiều năm nay chây ì không chịu trả. Bức xúc, ông Thành đã thuê Công ty Hưng Thịnh (trụ sở TP HCM) đòi nợ. Vào khoảng 10 giờ sáng 6-4, một nhóm gồm 5 người người tự xưng là người thuộc Công ty Hưng Thịnh đến xưởng cơ khi của ông Lân ở Yên Thọ đòi tiền.

"Con nợ" Đỗ Đức Lân

Tại đây, một người trong nhóm Công ty Hưng Thịnh đã túm cổ áo, tát con trai ông Lân. Thấy vậy, thanh niên này đã gọi bố mình ra ứng cứu. Vốn được đào tạo trong quân đội, lại rất giỏi võ nên ông L. đã khiến nhóm người đòi nợ thuê phải thúc thủ. 2 người của Công ty Hưng Thịnh may mắn chạy thoát được ra ngoài, 3 người còn lại bị gia chủ đánh bầm dập, bò lê bò càng.

Sau khi đánh bầm dập 3 người nói trên, gia đình "con nợ" còn bắt cả 3 phải nằm sấp dưới nền nhà xưởng để quay video, sau đó tung lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, một người tên Đức thuộc Công ty Hưng Thịnh đến trình báo Ban Công an xã Yên Thọ. Nhận được tin báo, Ban Công an xã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với Công an thị xã giải cứu 3 nhân viên đòi nợ thuê, đưa họ đi cấp cứu.

Đồng thời, lực lượng công an bảo vệ hiện trường, thu giữ các vật chứng, yêu cầu những người liên quan về cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong số 3 người này, 2 người được đưa đến bệnh viện Mạo Khê (thị xã Đông Triều) cấp cứu trong tình trạng một người bị thương vào mắt, người còn lại bị thương vào tay.

Hiện, Công an thị xã Đông Triều tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.