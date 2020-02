Nhóm côn đồ đập phá nhà đại gia bất động sản Đà Nẵng: Mâu thuẫn từ đâu?

Liên quan nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào căn biệt thự của chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản ở Đà Nẵng, đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị , ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản”. Đồng thời, tiếp tục truy bắt các đối tượng trên để điều tra vụ việc.

Vào tối ngày 26/2, một đối tượng khoảng 10 người mang theo hung khí xông vào căn biệt thự của anh N.Đ.T. (Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản ở Đà Nẵng) trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đập phá.

Thời điểm đó, anh T. cùng người gia đình đang ngồi ăn cơm. Trước sự manh động của nhóm đối tượng, anh T. cùng gia đình chạy vào phòng để cố thủ. Tuy nhiên, một người trong nhà trong lúc tháo chạy đã và vào cửa và bị thương phải đưa đi bệnh viện sơ cứu.

Hình ảnh nhóm đối tượng mang hung khí xông vào nhà đại gia bất động sản ở Đà Nẵng.

Sau khi đập phá xong, nhóm này bỏ đi khỏi hiện trường. Tại hiện trường, kính đầu ô-tô bị vỡ, kính ở cửa chính căn nhà và một số tài sản bị hư hại.

Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ An và Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp nhận vụ việc, trích xuất camera để tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng. Phó Giám CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã yêu cầu các lực lượng tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và truy xét các đối tượng, kịp thời xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, hành vi cầm hung khí, xông vào đập phá biệt thự chủ tịch HĐQT công ty bất động sản của nhóm côn đồ trên là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội.

Để có thể xác định chính xác có dấu hiệu phạm tội gì và mức độ xử lý như thế nào thì cần phải căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, tính chất của hành vi, mức độ thiệt hại về người và tài sản,… Hành vi của nhóm côn đồ trên tùy mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp hành vi đập phá tài sản, nhà cửa của nhóm côn đồ này chưa đủ mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.

Luật sư Hoàng Tùng.

Bên cạnh đó, hành vi này của nhóm côn đồ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nếu có đầy đủ các dấu hiệu phạm tội. Mức cao nhất của khung hình phạt là bị phạt từ 10 năm đến 20 năm nếu gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

“Có thể nói, dù với bất kỳ mâu thuẫn nào, hành vi một nhóm người cầm hung khí xông vào nhà người khác để đập phá là hoàn toàn trái quy định của pháp luật, không chỉ gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe của người bị hại mà còn ảnh hưởng đến trật tự an ninh công cộng xã hội. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần điều tra, xác minh và có các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hành vi này nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, nâng cao việc bảo đảm an ninh, trật tự xã hội”, Luật sư Hoàng Tùng nêu ý kiến.