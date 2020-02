Quý bà Hải Phòng điều hành đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Ngày 25/2, tại khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh An Giang phối hợp với công an các huyện Châu Phú và Thoại Sơn cùng các phòng nghiệp vụ đã chặn bắt Văn Phong và Thanh Phong đang điều khiển xe máy để đi bán ma túy cho người nghiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Thanh Phong một bọc nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 120 gam (nghi là ma túy).

Căn cứ lời khai của Văn Phong và Thanh Phong, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét tại nơi ở của Phương và Vĩ, tiếp tục thu giữ thêm hơn 622 gram ma túy đá và hơn 1,1 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác liên quan.