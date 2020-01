Nhồi nhét gần 100 người trên xe về Tết, xe khách bị phạt 100 triệu đồng

(Kiến Thức) - Kiểm tra xe khách 46 chỗ, lực lượng chức năng phát hiện có gần 100 hàng khách được chủ xe nhồi nhét để về Nghệ An. Sau đó, cơ quan chức năng xử phạt chủ xe, lái xe với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ một xe khách loại 46 chỗ đưa công nhân về quê đón tết chở gấp đôi số người quy định.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác của Phòng PC08, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành tổ chức tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, TP.Biên Hoà.

Lúc này, tổ công tác phát hiện xe khách mang BKS: 37B-032.10 lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ TP.HCM đi Nghệ An do tài xế Trần Văn Hà (40 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn chở quá người quy định.

Gần 100 hành khách bị nhồi nhét trên xe khách 46 chỗ đi trên quốc lộ 1A.

Tổ công tác tiến hành yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, trên xe khách có 100 người bị nhét chật kín trên giường nằm và lối đi.

Ngoài ra, phương tiện này còn lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất, không có chứng nhận đăng kiểm, chở hàng hóa, hành lý vượt kích thước của xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Hà cho biết phần lớn hành khách trên xe là công nhân đang làm việc tại Bình Dương, đang trên đường về Nghệ An đón tết.

Tài xế này thừa nhận việc chở quá số người quy định là sai nhưng do đây là chuyến cuối nên muốn “kiếm thêm chút ít”.

Lực lượng PC08 Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt chủ xe, lái xe với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, đồng thời tạm giữ xe khách để tiếp tục xử lý.

Sáng cùng ngày, toàn bộ hành khách đã được bố trí phương tiện khác để về quê đón Tết.

