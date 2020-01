Bi kịch hot girl sinh viên bán dâm 8 triệu/lượt... rồi tú bà “buôn gái”

Hot girl sinh viên bán dâm 8 triệu/lượt: Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, vừa chuyển hồ sơ cho Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng, xử lý theo thẩm quyền vụ đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức "gái gọi" liên tỉnh do đối tượng Trần Thị Bình (SN 1986, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Ngày 29/12/2019, Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng của khách sạn. Tại cơ quan Công an, Bình thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 3 đôi nam nữ trên, với giá thu của "khách" là 8 triệu đồng/1 lượt. "Má mì" Bình dự định, "phi vụ" xong xuôi sẽ trả cho mỗi gái bán dâm 5 triệu đồng, số còn lại 9 triệu đồng Bình sẽ giữ lấy hưởng lợi. Theo lời Bình, lúc đầu cô ta thỏa thuận với khách làng chơi là 6 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi "khách", với điều kiện phải là sinh viên. Tuy nhiên, đến sáng ngày 29/12, do gái bán dâm (là sinh viên) trong đường dây của Bình không chịu ra Hà Nội "đi khách" nên buộc Bình phải tìm 3 "đào" khác ngoài Hà Nội và nâng mức giá lên 8 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi khách. Phá đường dây mại dâm là "chân dài" PG: Ngày 22/12/2019, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá 2 đường dây mua bán dâm, bắt giữ khẩn cấp 2 người môi giới Vi Văn Thiện (29 tuổi, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Trịnh Thị Hoàng Dung (26 tuổi, trú tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa). Tại cơ quan công an, những người vi phạm khai nhận khoảng 13h30 ngày 20/12, hai nam thanh niên gặp Thiện hỏi mua dâm với nhân viên massage nữ. Anh ta đồng ý và thu của hai nam thanh niên này mỗi người 300.000 đồng tiền vé massage. Thiện cũng được "bo" thêm 500.000 đồng để chọn cho khách nhân viên nữ trẻ, đẹp. Sau đó, Vi Văn Thiện đã đưa khách vào các phòng massage và gọi nhân viên nữ vào phục vụ. Khi cặp đôi đang “mây mưa” thì bị các trinh sát hình sự ập vào, bắt quả tang. Qua đấu tranh, Vi Văn Thiện khai mới được chủ cơ sở tuyển vào làm việc từ đầu tháng 12. Khi có khách vào quán, người đàn ông 29 tuổi được giao thu 300.000 đồng tiền vé massage. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, Thiện chọn nhân viên nữ cho khách và được hưởng số tiền 200.000 đồng do gái bán dâm cắt lại. Vừa cưới, nữ sinh bị bắt quả tang môi giới mại dâm ngay trong nhà nghỉ mẹ chồng: Ngày 3/10/2019, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1998). Có hộ khẩu thường trú tại khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại số nhà 111B đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh về hành vi “ Môi giới mại dâm”. Khoảng 13h ngày 24/9, Công an TP Vinh bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2, số 111B, đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi. Qua đó, phát hiện tại phòng 103, có Nguyễn Văn H. (SN 1979) trú tại huyện Nam Đàn đang có hành vi mua dâm với Bùi Thị H. (SN 1995) trú tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ tại quầy lễ tân gồm Trần Văn D. (SN 1989) trú tại huyện Nam Đàn và Trương Thị Th. (SN 1994) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Tại đây, D. và Th. khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 tại nhà nghỉ này. Các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 đã có hành vi môi giới mại dâm cho Trần Văn D. và Nguyễn Văn H.. Nguyễn Thị Lê đã đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 400.000 đồng là số tiền nhận của Trần Văn D. để môi giới việc mua bán dâm. Má mì "hóa phép" gái bán dâm thành hoa khôi: Ngày 25/8/2019, đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Cúc, 30 tuổi, Hà Nội, điều hành vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá. Cúc đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Má mì này chỉ nhận "đặt" qua điện thoại và không bao giờ gặp khách mua dâm. Cúc đưa ra giá 7-10 triệu đồng một lượt nếu phục vụ tại Hà Nội; giá đi khách ở tỉnh là 20 triệu đồng. Nếu khách có nhu cầu cần đi tour, Cúc thỏa thuận giá từ 3.000 USD đến 5.000 USD (trong vòng 3-5 ngày). Mọi chi phí đi lại của gái bán dâm, khách phải trả tiền thêm. Với mỗi khách hàng mới, chỉ cần đọc được "mật khẩu" là tên và số điện thoại của người mua dâm trước đó giới thiệu, Cúc sẵn sàng điều nhân viên đi phục vụ. Theo tài liệu, Cúc còn liên kết với một số má mì ở miền Nam để môi giới mại dâm. Khi "đối tác" cần nhân viên, Cúc điều từ Hà Nội vào TP HCM để phục vụ. Á hậu bán dâm hàng nghìn USD: Ngày 15/7/2019, TAND TP HCM đã tuyên án 5 năm tù với Kiều Đại Dũ (23 tuổi, tên gọi khác Pi, quê quán Bình Định) về tội Môi giới mại dâm. Theo cáo trạng, ngày 29/8/2018, ông T.Đ.T (44 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và N.T.M (44 tuổi, quê Bình Thuận) có nhu cầu tình dục nên rủ nhau đi tìm gái bán dâm để thỏa mãn. Do quen biết từ trước nên ông M. lên mạng zalo gọi cho Dũ thông qua tài khoản "Vipxxx". Ông M. yêu cầu Dũ điều 2 gái mại dâm hạng sang, Dũ nhận lời. Ngày 30/8/2018, Dũ đưa hai gái bán dâm đến khách sạn B.G. ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Tại đây, Dũ gặp hai đại gia nhận số tiền 18 triệu đồng. Khi hai cô này đang bán dâm trong phòng khách sạn thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Dũ thừa nhận thêm, trước đó một tuần cũng có đại gia liên lạc yêu cầu tìm gái mại dâm cao cấp dùm nên Dũ đã liên lạc với MC C.V. (22 tuổi, quê Long An) và Á hậu N.T.D (24 tuổi, quê Hà Giang). D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, V. đồng ý bán dâm với giá 600 USD/lần. Sau đó, Dũ nâng giá lên với khách là V. bán dâm 1.500 USD mỗi lần còn D. bán dâm 7.000 USD/lần. Cũng trong chiều ngày 30/8/2018, khi V. và D. đang bán dâm cho khách tại khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì bị công an bắt quả tang, đưa về trụ sở làm việc. Tại công an, Á hậu D. và MC V. khai nhận chính Kiều Đại Dũ là người môi giới mại dâm cho hai cô này. Xem thêm video: Đường dây “trai đẹp” kích dục cho nam, bán dâm cho nữ 6 triệu/đêm. Nguồn: VTC 14.

Hot girl sinh viên bán dâm 8 triệu/lượt: Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, vừa chuyển hồ sơ cho Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng, xử lý theo thẩm quyền vụ đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức "gái gọi" liên tỉnh do đối tượng Trần Thị Bình (SN 1986, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Ngày 29/12/2019, Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng của khách sạn. Tại cơ quan Công an, Bình thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 3 đôi nam nữ trên, với giá thu của "khách" là 8 triệu đồng/1 lượt. "Má mì" Bình dự định, "phi vụ" xong xuôi sẽ trả cho mỗi gái bán dâm 5 triệu đồng, số còn lại 9 triệu đồng Bình sẽ giữ lấy hưởng lợi. Theo lời Bình, lúc đầu cô ta thỏa thuận với khách làng chơi là 6 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi "khách", với điều kiện phải là sinh viên. Tuy nhiên, đến sáng ngày 29/12, do gái bán dâm (là sinh viên) trong đường dây của Bình không chịu ra Hà Nội "đi khách" nên buộc Bình phải tìm 3 "đào" khác ngoài Hà Nội và nâng mức giá lên 8 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi khách. Phá đường dây mại dâm là "chân dài" PG: Ngày 22/12/2019, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá 2 đường dây mua bán dâm, bắt giữ khẩn cấp 2 người môi giới Vi Văn Thiện (29 tuổi, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Trịnh Thị Hoàng Dung (26 tuổi, trú tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa). Tại cơ quan công an, những người vi phạm khai nhận khoảng 13h30 ngày 20/12, hai nam thanh niên gặp Thiện hỏi mua dâm với nhân viên massage nữ. Anh ta đồng ý và thu của hai nam thanh niên này mỗi người 300.000 đồng tiền vé massage. Thiện cũng được "bo" thêm 500.000 đồng để chọn cho khách nhân viên nữ trẻ, đẹp. Sau đó, Vi Văn Thiện đã đưa khách vào các phòng massage và gọi nhân viên nữ vào phục vụ. Khi cặp đôi đang “mây mưa” thì bị các trinh sát hình sự ập vào, bắt quả tang. Qua đấu tranh, Vi Văn Thiện khai mới được chủ cơ sở tuyển vào làm việc từ đầu tháng 12. Khi có khách vào quán, người đàn ông 29 tuổi được giao thu 300.000 đồng tiền vé massage. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, Thiện chọn nhân viên nữ cho khách và được hưởng số tiền 200.000 đồng do gái bán dâm cắt lại. Vừa cưới, nữ sinh bị bắt quả tang môi giới mại dâm ngay trong nhà nghỉ mẹ chồng: Ngày 3/10/2019, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1998). Có hộ khẩu thường trú tại khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tại số nhà 111B đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh về hành vi “ Môi giới mại dâm”. Khoảng 13h ngày 24/9, Công an TP Vinh bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2, số 111B, đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi. Qua đó, phát hiện tại phòng 103, có Nguyễn Văn H. (SN 1979) trú tại huyện Nam Đàn đang có hành vi mua dâm với Bùi Thị H. (SN 1995) trú tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ tại quầy lễ tân gồm Trần Văn D. (SN 1989) trú tại huyện Nam Đàn và Trương Thị Th. (SN 1994) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Tại đây, D. và Th. khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 tại nhà nghỉ này. Các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 đã có hành vi môi giới mại dâm cho Trần Văn D. và Nguyễn Văn H.. Nguyễn Thị Lê đã đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 400.000 đồng là số tiền nhận của Trần Văn D. để môi giới việc mua bán dâm. Má mì "hóa phép" gái bán dâm thành hoa khôi : Ngày 25/8/2019, đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Cúc, 30 tuổi, Hà Nội, điều hành vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá. Cúc đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Má mì này chỉ nhận "đặt" qua điện thoại và không bao giờ gặp khách mua dâm. Cúc đưa ra giá 7-10 triệu đồng một lượt nếu phục vụ tại Hà Nội; giá đi khách ở tỉnh là 20 triệu đồng. Nếu khách có nhu cầu cần đi tour, Cúc thỏa thuận giá từ 3.000 USD đến 5.000 USD (trong vòng 3-5 ngày). Mọi chi phí đi lại của gái bán dâm, khách phải trả tiền thêm. Với mỗi khách hàng mới, chỉ cần đọc được "mật khẩu" là tên và số điện thoại của người mua dâm trước đó giới thiệu, Cúc sẵn sàng điều nhân viên đi phục vụ. Theo tài liệu, Cúc còn liên kết với một số má mì ở miền Nam để môi giới mại dâm. Khi "đối tác" cần nhân viên, Cúc điều từ Hà Nội vào TP HCM để phục vụ. Á hậu bán dâm hàng nghìn USD: Ngày 15/7/2019, TAND TP HCM đã tuyên án 5 năm tù với Kiều Đại Dũ (23 tuổi, tên gọi khác Pi, quê quán Bình Định) về tội Môi giới mại dâm. Theo cáo trạng, ngày 29/8/2018, ông T.Đ.T (44 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và N.T.M (44 tuổi, quê Bình Thuận) có nhu cầu tình dục nên rủ nhau đi tìm gái bán dâm để thỏa mãn. Do quen biết từ trước nên ông M. lên mạng zalo gọi cho Dũ thông qua tài khoản "Vipxxx". Ông M. yêu cầu Dũ điều 2 gái mại dâm hạng sang, Dũ nhận lời. Ngày 30/8/2018, Dũ đưa hai gái bán dâm đến khách sạn B.G. ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Tại đây, Dũ gặp hai đại gia nhận số tiền 18 triệu đồng. Khi hai cô này đang bán dâm trong phòng khách sạn thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Dũ thừa nhận thêm, trước đó một tuần cũng có đại gia liên lạc yêu cầu tìm gái mại dâm cao cấp dùm nên Dũ đã liên lạc với MC C.V. (22 tuổi, quê Long An) và Á hậu N.T.D (24 tuổi, quê Hà Giang). D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, V. đồng ý bán dâm với giá 600 USD/lần. Sau đó, Dũ nâng giá lên với khách là V. bán dâm 1.500 USD mỗi lần còn D. bán dâm 7.000 USD/lần. Cũng trong chiều ngày 30/8/2018, khi V. và D. đang bán dâm cho khách tại khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì bị công an bắt quả tang, đưa về trụ sở làm việc. Tại công an, Á hậu D. và MC V. khai nhận chính Kiều Đại Dũ là người môi giới mại dâm cho hai cô này. Xem thêm video: Đường dây “trai đẹp” kích dục cho nam, bán dâm cho nữ 6 triệu/đêm. Nguồn: VTC 14.