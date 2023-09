Nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập sâu trong cơn mưa lớn kéo dài

Cơn mưa lớn kéo dài sáng 28/9 đã khiến cho nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước, người dân đi lại khó khăn. Cơn mưa khiến việc di chuyển, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Nước ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến nhiều chủ phương tiện không thể di chuyển. Do mưa lớn khiến tuyến đường trở thành sông. Người dân lội nước ngập. Cơn mưa khiến các tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng, ô tô, xe máy đều trong tình trạng chôn chân một chỗ, 30 phút chưa đi nổi 100m. Tại đường Dương Đình Nghệ, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe, chủ phương tiện không thể di chuyển, phải dắt bộ. Ghi nhận của PV tại Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nước ngập cao khiến các phương tiện lưu thông hết sức khó khăn. Cả tuyến đường bị ngập sâu trong biển nước. Một con ngõ ở khu vực Cầu Giấy, TP Hà Nội cũng bị ngập sâu do mưa lớn. Cũng theo ghi nhận, tại khu vực Tân Triều xảy ra ngập sâu khiến nhiều người dân di chuyển chậm về phía trong của đường và không dám đi ra phía ngoài vì sợ chết máy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong những giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60-80mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ. >>> Xem thêm video: Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng . Nguồn: VTV 24.

