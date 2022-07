Nhiều tranh cãi về tượng đài CSGT và PCCC ở giữa Thủ đô

Liên quan đến tượng đài chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát giao thông đang được xây dựng tại Hà Nội gây xôn xao, mới đây thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), từ nay đến ngày 20/7, Bộ Công an sẽ chủ trì khánh thành quần thể tượng đài lực lượng CSGT, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Tượng đài trên được xây dựng giáp với bức tường bao của Công viên Thống Nhất, đoạn gần ngã ba giao nhau giữa phố Trần Nhân Tông và phố Quang Trung (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Được biết, t ượng đài có 7 nhân vật, gồm 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, một phụ nữ lớn tuổi và một em nhỏ. Ngoài ra, tượng đài còn có biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa.

Tượng đài tái hiện công việc thường ngày của lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH, rất gần gũi với nhân dân. Cụ thể, nam chiến sĩ CSGT giúp một phụ nữ lớn tuổi qua đường, nữ CSGT điều tiết giao thông; 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH làm nhiệm vụ cứu hỏa, chiến sĩ còn lại bế em bé trên tay - thể hiện vừa cứu em nhỏ này khỏi đám cháy.

Về lý do tại sao Bộ Công an chọn lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH để dựng tượng đài, thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho biết: "Các lực lượng công an nhân dân nói chung đều vì nhân dân phục vụ. Nhưng trước mắt 2 lực lượng gần gũi nhân dân nhất là lực lượng CSGT và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đặc biệt 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM rất cần có tượng đài như vậy, việc này cũng để nhắc nhở cho quần chúng nhân dân ý thức hơn trong việc tham giao thông và ý thức trong việc PCCC. Công trình này khánh thành để tuyên truyền cho truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân".