Nhiều thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 nghỉ hưu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đồng thời, tại buổi lễ ông Dũng cũng được trao quyết định nghỉ hưu. Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng quyết định nghỉ hưu. Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và quyết định nghỉ hưu. Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và quyết định nghỉ hưu. Nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và quyết định nghỉ hưu. Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng và quyết định nghỉ hưu. Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng và quyết định nghỉ hưu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với quá trình cống hiến và những đóng góp quý báu, là mốc son tự hào ghi dấu chặng đường phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi của các đồng chí. Các đồng chí là những đảng viên tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu, những nhà quản lý tâm huyết, luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng với mục tiêu mang lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

